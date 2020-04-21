21 Nisan 2020 17:48
İsrail medyası: İsrail’in Suriye’ye hava saldırısında 9 kişi öldü
İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda 9 Suriye askerinin öldüğü iddia edildi.
F35-Adir savaş uçağı | Fotoğraf: İsrail Hava Kuvvetleri (CC BY-SA 4.0)
İsrail tarafından Suriye’ye hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 9 Suriye askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Suriye’nin haber ajansı SANA, Humus ve Palmira kentlerinde bulunan hava savunma sistemlerinin İsrail hava saldırısını önlediğini belirtirken; İsrail medyası hava saldırısının T-4 Hava Üssü olarak da bilinen Tiyas Askeri Hava Üssü’nü hedef aldığını belirtti. İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlendiği belirtilen hava saldırısında 9 rejim askerinin öldüğü öne sürüldü. (DIŞ HABERLER)
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