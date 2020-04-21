İstanbul’da Yenimahalle ve Tozkoparan ile Bitlis’te 6 mahalle riskli alan ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla İstanbul'da Bağcılar'ın Yenimahalle ve Güngören'in Tozkoparan mahalleleri ile Bitlis'te bulunan 6 mahalle afet riski gerekçesiyle “riskli alan” ilan edildi.

İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgelerin "riskli alan" olarak ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yenimahalle Mahallesi ile Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.

Bitlis'in Merkez ilçe, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahalleleri sınırlarında yer alan bazı bölgelerin de "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında "riskli alan" ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

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