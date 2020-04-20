CHP'li Süleyman Girgin: Sendikal örgütlenme ve TİS önündeki tüm engeller kaldırılsın

CHP Milletvekili Süleyman Girgin, yeni toplu sözleşmelerin önünü tıkayan yasal düzenlemeye tepki gösterdi, sendikal faaliyetlerin önünün açılmasını istedi.

16 Nisan Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilen yasanın ilk haliyle toplu iş sözleşmesine ilişkin tüm işlemleri yasaklamayı öngördüğünü hatırlatan Girgin, yapılan görüşmelerden sonra yapılan değişiklikle sözleşme yapılamaz noktasından, sözleşme yapılabilir hale geldiğini söyledi. “Bu süreçte belediyelerde ve diğer kamu kurumlarında taşeron işçisi olarak çalışmakta iken kadroya geçirilen ve çalıştıkları işyerlerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmelerinden yararlandırılmaları yerine Yüksek Hakem Kurulunca sadaka zamlarına mahkum edilen işçiler tam yeni bir toplu iş sözleşmesi yapabilme umudu taşırken bu süreç yeniden kesintiye uğrayacaktı. Yapılan değişiklikle aynı işkolundaki taşeron işçilerin daha önceden ilan edildiği gibi intibaklarının yapılmasının ve sözleşme imzalamalarının önündeki engel kalkmış oldu. Diğer yandan yeni örgütlenme çalışmalarında yetki tespitinin yapılması, sözleşme süreci ve itiraz gibi konularda da süreç 3 ay uzamış oldu” diyen Girgin, asıl olanın toplu sözleşme ve örgütlenme önündeki tüm engellerin kaldırılması olduğunu söyledi.

“Geniş tanımlı işsiz sayısının 8 milyonu geçtiği, kayıt dışı çalışmanın yüzde 30’un üzerinde olduğu, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, toplu iş sözleşmesi yapan işçi sayısının yüzde 1 olduğu bir ülkede; işverenlere işçileri ücretsiz izne çıkarma yetkisi verilmez, toplu iş sözleşmeleri askıya alınmaz, kayıtlı işçilerin düzenli gelir desteği alabilmeleri için aralarında ayrım yapılmaz” diyen Girgin, iktidarın tarih en büyük krizini arifesinde ne yapılmaması gerekiyorsa, hepsini yaptığını ifade etti. Girgin, iktidarın ne zaman dara düşse gözünü işçinin hakkına diktiğini kaydetti. (İstanbul/EVRENSEL)

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