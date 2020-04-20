Çocuk istismarı davası dosyasını sosyal medyadan paylaşan fail suç işliyor

Elif Ekin SALTIK

İstanbul

Adana’da 5 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu istismar ettiği iddia edilen, hâlâ bir devlet hastanesinde çalışmaya devam eden M.A.K. dava dosyasından ulaştığı tüm bilgileri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Hakkında CİMER’e bireysel şikayette bulunan Adana Kadın Platformu Üyesi Şükran Yeşil’e Facebook hesabı üzerinden taciz mesajları gönderen M.A.K, Adana Kadın Platformu Facebook sayfasının paylaşımlarının altına yorumlar yaparak ve sayfaya mesajlar atarak kendini aklamaya çalışıyor.

AVUKAT SEVİL ARACI: SANIK HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ

Ekmek ve Gül’e konuşan istismar davası avukatı Sevil Aracı, M.A.K.’nin dava dosyasına ulaşarak çocuklarının isimleri dahil dosyadaki tüm bilgileri kamuoyuna açık bir biçimde paylaştığını ifade ederek sanığın suç işlediğini dile getirdi. Aracı, “Sanık sosyal medya üzerinden kendini aklama çabalarına devam ediyor. Adana Kadın Platformunun gönderileri ve platform üyesi Şükran Yeşil’in gönderilerinin altına mesajlar yazıyor. Bu hesaplara mesaj atıyor. Aslında sanık yaptığı paylaşımlar ve mesajlar ile bizlere de tacizde bulunuyor. Dosyadaki muayene tutanaklarını, duruşma tutanaklarını hesabından yayımlamış. Bu yaptıkları ile çocukların isimlerini de deşifre etmiş oluyor ve bu hukuki değil. Sanığın yaptığı bu şey çocuklara da zarar veren bir durum. M.A.K. hakkında şikayette bulunacağız” dedi.

ŞÜKRAN YEŞİL: BU KİŞİLER BU CÜRETİ YARGI SİSTEMİNDEN ALIYOR

Adana Kadın Platformu Üyesi Şükran Yeşil de Ekmek ve Gül’e konuşarak, CİMER’e bireysel başvuru hakkını kullanarak sanık M.A.K. hakkında şikayette bulunduğunu, sanığın dava dosyasına ulaşarak kendi bilgilerini edindiği ve sosyal medyadan taciz mesajları attığını dile getirdi. Yeşil sözlerine şöyle devam etti: “Dosya elinde, dosyada çocukların beyanlarının yer aldığı sayfaları çarşaf çarşaf paylaşıyor. Ülkedeki yargı sisteminden güç alan böylesi kişiler hem suçlarını kendilerince böylesi aklama çabalarına giriyor hem de ceza almalarını isteyen, mücadele edenleri hedef alıyor, tehdit ediyor taciz ediyor. Bu kişiler işte bu cüreti yargıdan alıyor. Bu kişiler bizi yakın takibe alıyor, bugün bana yapılan yarın platform üyesi başka bir kadına yönelebilir. Ancak bizim duruşumuz asla geri adım atmak olmayacak. Hâlâ çalışmaya devam ediyor olması biz çok endişelendiriyor ve bu cüreti nereden aldığını görmüş oluyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Adana’da yaşayan B.K, 6 yıllık evliliği boyunca sürekli şiddet gördüğü eşi M.A.K’ye 14 Ocak 2019’da boşanma davası açtı. M.A.K, o dönem 5 ve 6 yaşındaki iki çocuğun velayetini almak istemedi. Bunun üzerine B.K’nin avukatı anlaşma protokolü hazırladı ancak M.A.K. bu kez de çocukları almak istediğini söyledi. Dava devam ederken geçici velayeti annelerinde olan çocukları M.A.K, birkaç kez yatılı aldı. Aile mahkemesi çocukların velayetinin kime verileceği hususunda sosyal inceleme raporu düzenlenmesini istedi. Sosyal hizmet uzmanının yaptığı görüşmede çocukların babaları tarafından istismar edildiği ortaya çıktı.

18 Şubat’ta görülen davada M.A.K, dava sürecindeki tüm delil ve raporlara rağmen yine tutuklanmadı. Ancak davacı anne ile birlikte süreci adım adım takip eden Adana Ekmek ve Gül Grubu ve Adana Kadın Platformunun takibi sonucu zanlı hakkında sağlık müdürlüğü hakkında soruşturma başlatıldı. (EKMEK VE GÜL)

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