Fransa'da polis şiddetine karşı eylem

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin kasıtlı biçimde bir kişinin üzerine motor sürerek yaralanmasına neden olduğu iddiasının ardından eylem düzenlendi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın sınırlandırıldığı ülkede, Paris'in banliyölerinden Villeneuve-la-Garenne'de gece polis şiddetine karşı yapılan eylemde polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

Polisin eylem yapanlara biber gazıyla saldırması üzerine eylemcilerin havai fişek attığı ve birkaç aracın ise ateşe verildiği belirtildi. Eylemi takip eden bir gazeteci de gözaltına alındı.

Villeneuve-la-Garenne'de 18 Nisan'da polis aracının motosiklete çarpması sonucu sürücünün bacağından ağır yaralandığı belirtilmişti. Fransız basınına konuşan görgü tanıkları, polisin "kasıtlı şekilde" motosiklete çarptığını söylemişti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise polisin bilinçli şeklinde motosikletle çarpmadığı savunularak, motosikletin sürücüsünün bacağında kırık tespit edildiği kaydedilmişti. (Paris/AA)