Erdoğan Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında: Yolu yarım bırakan bir belediye var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışına video konferansla katıldı. Türkiye'nin sağlık alanında destan yazdığını iddia eden Erdoğan konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'na "Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak" sözleriyle yüklendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir."

"İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar, kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyoruz."

"Koronavirüs salgını sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için hep birlikte daha çok çalışacağız."

"Dünya ventilatör noktasında sıkıntılar yaşıyor ama biz bu süreci başarılı bir şekilde atlattık."

"Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır."

"İnşallah yeni dönemde, yeni yatırımlarla yeni eserlerle yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yü;kseğe çıkartacağız."

"Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk"

"Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Ulaşımda herhangi bir sıkıntısı olmayacak."

15 MAYIS'TA HİZMETE AÇILACAK

Yine videokonferansla konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastanenin detaylarını anlattı. Koca, hastanenin tam kapasite olarak 15 Mayıs'ta hizmete geçeceğini açıkladı.

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın (video konferans)

teşrifleriyle gerçekleştirilen Başakşehir Şehir Hastanemizi hizmete açıyoruz.



İBB, Erdoğan'ın Başakşehir Şehir Hastanesi yolu ile ilgili açıklamasına yanıt verdi