Evden çalışan iletişim işçileri giderlerinin karşılanmasını istiyor

Erman TÜRKMEN

İstanbul

Koronavirüs salgını nedeni ile alınan önlemler kapsamında birçok sektörde olduğu gibi iletişim ve haberleşme sektöründe de emekçilerin bir kısmı evden çalışmaya başladı. GSM operatörleri, kablo çekimi, baz istasyon tamiri gibi zorunlu sahada olması gerekenler dışındaki çalışanlar da evden çalışıyor.

Dönemin koşulları gereği evden çalışanlar, ‘normal’ zamanlar olan haklarının korunması yanı sıra evden çalışmaktan kaynaklı bazı giderlerinin de karşılanmasını istiyor. Normal çalışma dönemlerinde işyerlerinde sabah kahvaltısı ve öğlen yemeklerinin şirketlerce karşılandığını belirten işçiler, ancak evden çalışma modeli ile bütün bu giderlerin daha da arttığını söyledi. Bu giderlerin şirketlerce karşılanmasını talep eden emekçiler, yine internet ve elektrik gibi giderlerinin arttığını söyledi. Evrensel'e konuşan işçiler bu taleplerini dile getirdiklerinde, firmalar tarafından “Sizlere bu hakkı verirsek taşeron firmalara ödeme yapamayacak duruma geliriz, dolayısıyla taşeron firmalarda çalışan işçiler işsiz kalır” denildiğini söyledi. İşçiler ise bunu gerçekçi bulmuyor. İşçilere göre şirketler salgın döneminde dahi bile ‘Sinekten yağ çıkartmaya’ çalışıyor.

DİSK/İletişim-İş Başkanı Ünal Doğan ise salgın sürecinin başlaması ile GSM şirketlerinin hizmet kaybını önlemek amacıyla çalışanlarını evden çalıştırmaya başladığını, ancak bunu yaparken normal işyerindeki gibi çalıştırırken aynı hakları vermek zorunda olduğunu söyledi. Doğan, işçilerin evlerindeki giderlerinde ilgili şirketlerce karşılanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca bazı çağrı merkezi çalışanlarından işverenlerce kendilerine mobbing uygulandığını dair şikayetler aldıklarını, kameraların sürekli açık olmasını istediklerini belirtiler. Bunun kabul edilemez olduğunu belirten Doğan, evlerinde çalışan işçilerin bazı özel koşulları olması gerektiğini belirtti.

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