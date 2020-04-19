19 Nisan 2020 13:33

İngiltere’de koruyucu ekipman krizi büyüyor, sağlıkçılar büyük risk altında

İngiltere’deki koruyucu ekipman eksikliği sağlık çalışanlarını isyan etme boyutuna getirdi. Sağlıkçıların hayatlarının büyük tehlike altında olduğu belirtiliyor.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde İngiltere'de caddede yüzlerinde maske ile yürüyen bir çift.

Fotoğraf: Isabel Infante/AA

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    Cihan Korel TOPAL
    Londra

    İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle ölümler 15 bini aştı, hasta sayısı ise 115 bine yaklaştı.

    Sağlık personelinin en büyük sıkıntısı ise kişisel koruyucu ekipman eksikliği. Sağlık emekçileri, gerek sosyal medyadan yayımladıkları video ve mesajlarla, gerekse gazetelere ve televizyon kanallarına yansıyan röportajlarıyla bu duruma isyan ediyorlar.

    ÖZEL TULUMLAR YERİNE DOKTOR ÖNLÜĞÜ

    Geçtiğimiz cuma günü, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE), ön cephedeki sağlık emekçileri için hazırladığı “kişisel koruyucu ekipman kullanımı kılavuzu” ile konuyla ilgili değişikliğe gittiğini duyurdu.

    Kullanım kılavuzundaki güncellemeden önce PHE, sağlık emekçilerinin “tam boy, su geçirmez şekilde tasarlanmış cerrahi tulumların giyilmesini” şart koymuştu. Kılavuzdaki güncelleme ile PHE, bu tulumların bitmesi halinde koruyucu özelliği bulunmayan doktor önlüklerinin giyilmesini dayatıyor.

    TÜRKİYE’DEN KORUYUCU EKİPMAN ALINDI

    İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den 250 bin koruyucu ekipman alındı. Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait özel bir uçakla getirilen ekipmanın sadece birkaç günlük ihtiyaca cevap verebileceği ileri sürülüyor. Bakanlık, küçük işletmelere de çağrıda bulunarak koruyucu ekipman üretebilecek durumda olanların bakanlıkla ilişkiye geçmesini istedi.

    50 SAĞLIK ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ

    Son açıklamalara göre en az 50 sağlık personeli koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Sağlık emekçileri, kendilerine bu şartlar altında çalışmanın dayatılmasına karşı iş bırakmaya gidebileceklerini söylüyorlar.

    İngiliz Tabipler Birliği (BMA), tam boy su geçirmez cerrahi tulumların yerine doktor önlüğü kulanmanın ön cephe personeli için riskleri artıracağını belirtiyor. BMA Danışma Kurulu Başkanı Dr. Rob Harwood, “Sağlık Bakanı, bu hafta sonu tam koruyucu tulumların tükenmeyeceği konusunda garanti veremeyeceğini itiraf etti. Bu bize, sağlık hizmetinin içinde, doktor ve hemşirelerin içinde bulundukları korkunç durumu gösteriyor. Eğer personele tam koruyucu tulum yerine önlük giymeleri söylenirse, bu durum hem İngiltere Halk Sağlığı hem de Dünya Sağlık Örgütü’nün kılavuz ve kanıtlarına aykırı olacaktır. Çok fazla sağlık çalışanı öldü. Daha fazla doktor ve sağlık çalışanının başka hayatları kurtarmak için kendi hayatlarını ‘bu şekilde’ riske atmalarını bekleyemeyiz. Halk sağlığı kurumu tarafından yapılan bu dayatma, sağlık personelinin bu risk ile çalışmamayı tercih edebileceği anlamına gelir” dedi.

    KORUMASIZ ÇALIŞMAYI REDDETME HAKKI

    İngiltere’nin en büyük sendikası UNITE tarafından yapılan açıklamada ise, sağlık personelinine, virüsten korunamadıklarını hissettikleri koşullarda çalışmayı reddetmeleri tavsiyesinde bulundu.

    Öte yandan en büyük kamu sendikası olan UNISON’un Sağlık Birimi Başkanı Sara Gorton, ekipman yetersizliğinin devam etmesi halinde sağlık personelinin çalışmayı reddedeceği bir krize dönüşeceğini belirterek, “Tam koruyucu ekipman tükenirse, yüksek risk altında çalışan sağlık personelleri artık çalışmasının güvenli olmadığına karar verebilir” dedi.

    Birleşik Krallık’ta hemşire, ebe ve bakıcıların örgütlediği, yaklaşık 450 bin üyesi bulunan Royal College of Nursing de üyelerine, yeterince ekipman sağlanmadığı taktirde “son çare” tedavi reddetmeleri gerektiğini söylüyor.

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