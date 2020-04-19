Erdoğan 23 Nisan Meclis özel oturumuna katılmayacak

İnfaz yasasını görüştükten sonra Meclis, Ramazan Bayramı’na kadar çalışmalarına ara verdi. Ancak açılışının 100’ncü yıl kutlamaları nedeniyle 23 Nisan’da özel oturumla toplanacak. Belirlenen gündeme göre, özel oturumda, siyasi parti grubu başkanlarına 10’ar dakika, grubu bulunmayan partilere ise 3’er dakika süreyle söz verilecek. Özel oturumda başka gündemler görüşülmeyecek.

HaberTürk’e konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, özel oturuma Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılmayacağını açıkladı. Şentop, kutlama resepsiyonunun da Eylül ayına ertelendiğini belirterek, “Allah'a çok şükür milletvekillerimiz arasında hiç Covid-19 vakasına rastlanmadı. 23 Nisan özel oturumunu da az katılımla yaparsak riski genişletmemiş oluruz. O nedenle siyasi parti genel başkanlarımız gelmezse, milletvekillerimizin katılımı da düşük kalır. Eğer gelirlerse ister istemez yükseliyor. Amacımız milletvekillerimizi korumak ama bir diğer açıdan da topluma vereceğimiz görüntü önemli. Bunu başaracağız” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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