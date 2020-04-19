Şentop’tan Ümit Özdağ açıklaması: Fezlekenin problem teşkil etmediğini düşünüyorum

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’a Mecliste yaptığı basın toplantısı sonrası ‘MİT Kanunu’na muhalefet ettiği’ gerekçesiyle fezleke gönderilmesi tartışma yarattı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Ben yapılan işlemlerin bir problem teşkil etmediğini düşünüyorum” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlilerini deşifre ettiği gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeye ilişkin, katıldığı televizyon programlarında değerlendirmede bulundu. Şentop, “Bütün siyasi görüşler bakımından farklı düşünen arkadaşlarımızın değerlendirmeleri olabilir. Bizim hukuka, mevzuata bakmamız lazım. Ben yapılan işlemlerin bir problem teşkil etmediğini düşünüyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ümit Özdağ, 25 Şubat’ta TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Libya’da yaşamını yitiren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlilerinin isimlerini paylaşmış, bu açıklama gazetelerde yer almıştı. Daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlayarak Meclise gönderdi. Çok sayıda milletvekili Mecliste düzenlenen basın toplantısının yasama sorumsuzluğu çerçevesinde olduğunu belirterek Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u açıklama yapmaya çağırmıştı. (HABER MERKEZİ)