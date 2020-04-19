Yasaktan muaf tutulup çalışmak zorunda olan işçiler: İşçinin hiç mi yaşama hakkı yok?

Sokağa çıkma yasağından Valiliğin özel izniyle muaf tutulan metal işçileri duruma tepkili. Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Sarkuysan ve Kroman Çelik’te çalışan işçiler “Bu işçinin hiç mi yaşama hakkı yok, işe gidip gelerek ailesini riske atmıyor mu?” diye soruyor.

Koronavirüs vakalarının tespit edildiği Sarkuysan’da işçiler gergin olduklarını ifade ediyor. Bir işçi, “Bizim fabrikamızda virüs tespit edildiği günden bugüne, ‘Öksürdüm bir şey mi var’, ‘Ya çocuklara bulaşırsa’ kaygısıyla psikolojimiz iyice yıprandı. 15 gün çalışmadık, hepimiz diken üstündeydik evimizde. ‘Kuluçka süresini atlattık çok şükür herhangi bir belirti yok’ derken yeniden çalışma başladı. Sokağa çıkma yasağı bile dinlenmedi. Şimdi her şeyden önce benim psikolojim bozuldu. Valilik bir gün olsun arkadaşlarımız hastanedeyken bunlarla ilgili belge paylaştı mı? Dikkat edin hep sermaye hep sermaye. İşçinin de ailesinin de değeri yok bunu anlamamız için daha ne olması gerekiyor?” dedi.

Kroman’da çalışan bir işçi ise şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi Kovid-19’un hem ülkemizde hem de dünyada giderek etkisi artıyor. Bugün çalıştığımız havzada başta çalıştığım fabrika olmak üzere birçok fabrikada işçiler çalışıyor. İşçilerde Kovid-19 tespit ediliyor. Buna rağmen üretim bütün hızıyla devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edenler ne yazık ki patronların kârını düşünerek işçilerin sağlığını hiçe sayıyorlar. Bu işçinin hiç mi yaşama hakkı yok soruyorum, işe gidip gelerek ailesini riske atmıyor mu? Evet ne yazık ki yok. Çünkü bugün isçilerin sağlığı ve yaşamı patronların ve onların hükümetinin inisiyatifinde. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen patronlar kaymakamlıklar ve valilerden çalışma izni alarak üretimlerine devam ediyorlar. Artık yeter, çalışırken ölmek istemiyoruz. Biz işçiler de bu süreçte ücretli izin ve her işçiye test yapılmasını ve bütün ihtiyaçlarımızın karşılandığı karantina istiyoruz” dedi.

SENDİKA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kocaeli’de Darıca Kaymakamlığı, Sarkuysan ve Kroman Çelik fabrikalarına gönderdiği yazıda Kocaeli Valiliğinin fabrikaların üretim yaparak çalışmasını uygun bulduğunu bildirmiş, karara tepki gösteren Birleşik Metal-İş, “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı koyuluyor, özel izinle fabrikalar muaf tutuluyor, işçilerin çalışmasına izin veriliyor. İşçilerin yaşamını hiçe sayan bu dayatma, mantığa, bilime ve vicdana aykırıdır” demişti. (Gebze/EVRENSEL)