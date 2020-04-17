17 Nisan 2020 23:08

Macron: Hollanda, Avrupa Birliği'ni tehlikeye atıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve Hollanda'yı İtalya ve İspanya gibi ülkelere yeterli desteği vermemekle suçladı, bunun AB'nin geleceğini tehlikeye attığını söyledi.

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
    • Paylaş

    İsmail Bozkır
    Rotterdam

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya ve Hollanda’nın İtalya, İspanya, Yunanistan ile ekonomik dayanışma içinde olmadığını sadece kendi lokal ekonomik pazar sektörüyle ilgilendiklerini belirtti. Bunun hem adı geçen ülkeleri yalnızlaştırdığını hem de Avrupa Birliğine olan güveni sarsacağını söyleyen Macron, bu durumun gelecekte Avrupa birliğinin önüne geçilmeyecek sorunlar yaratmaması için bu ülkelerin bir an önce muhafazakar yaklaşımlarını terk etmesi gerektiğini sert bir şekilde açıkladı.

    İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda Macron, inatla eski bütçe gereksinimlerine sadık kalarak Avrupa'nın ve Avrupa Birliği'nin geleceğinin tehlikede olduğunu söylüyor:  "Avrupa'yı siyasi bir proje mi yoksa sadece ortak bir pazar mı olarak görüyoruz? Bunu siyasi bir proje olarak görüyorum. O zaman neden parasal dayanışma içinde olmuyorsunuz”

    Macron’un eleştirisinin nedeni, koronavirüs ile mücadelede Avrupa ülkelerine yardım konusundaki anlaşmazlıklar. Hollanda ve Almanya'nın İtalya gibi korona krizinde zor durumdaki ülkeler lehine ucuz Avrupa kredileri (Eurobonds) alma planına karşı çıktığını belirten Macron, "Bu krediler kriz döneminde dayanışma içinde olmamızın göstergesi olmalıdır" dedi.

    Özellikle Hollanda başbakanı Rutte’nin bu hastalıklı tutumdan kurtulması gerektiğini belirten Macron, "Kredi yardım kapılarını açık tutup ilgili devletlere bir an önce yardım edilerek Avrupa’nın geleceği tehlikeye sokulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

    Hollanda başbakanı Rutte'nin, "Roma'nın önce bütçesini düzenli hale getirmesi gerekir" açıklamalarına da tepki gösteren Macron "Artık geçmişin borçları ve bütçe sorunları ile değil, şimdi ve gelecekle ilgilenmeli. Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkeler artık büyük ölçüde kendi sektörlerini desteklediğini söylüyor, ancak İtalya, İspanya ve Yunanistan'ın bunun için parasal kaynakları yok. Bu ülkeleri yalnız bırakmak adil değil. Hemen şimdi dayanışma içinde olmalıyız ve bu yıkıcı tutumu terk etmeliyiz" açıklamalarında bulundu.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa ülkelerinin korona krizi yaklaşımıyla ilgili ilk kez bu kadar sert konuştu. Zamanlaması tesadüfi değil. Gelecek hafta İtalya gibi ülkelere yardım konusunda yeni kararların alınacağı bir Avrupa zirvesi yapılacak.

    Bir hafta önce yüz milyarlarca avroluk destek paketiyle ilk anlaşmaya varıldı. Bu paket esas olarak acil yardım içindi. Ancak Fransa daha da ileri gitmeyi ve daha fazlasının yapılmasını istiyor. Macron, AB'nin de garanti edebileceği krediler yoluyla ekstra para harcamak istiyor. Bu para, korona krizinden sonra ekonomilerin toparlanmasında rol oynayacak.

    Hollanda şu ana kadar bu kredilere (Eurobond'lara) şiddetle karşı çıktı. Den Haag (Hollanda meclisi), zengin ülkelerin diğer ülkelerin zayıf ve disiplinsiz bütçelerine, nereye gideceği belli olmayan parasal destek yapmadan önce bu ülkelerin geçmişte yaptıkları yanlıştan dönmeleri gerektiğini savunuyor.

    İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 745'e yükseldi

    İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 745'e yükseldi

    Hollanda’da 170 bilim insanı: Korona krizi, radikal reformlar için olanak sunuyor

    Hollanda’da 170 bilim insanı: Korona krizi, radikal reformlar için olanak sunuyor

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, salgına yeteri kadar hazırlanamadıklarını itiraf etti

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, salgına yeteri kadar hazırlanamadıklarını itiraf etti

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Birleşmiş Milletler: Önlem alınmazsa Afrika'da 3,3 milyon insan Kovid-19'dan ölebilir
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Virüse karşı mücadelede ‘kâr-zarar hesabı’ yapıldığının itirafıdır!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Salgını Kovid-19 değil insan yazar

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    Ahali SS’in istifasını didiklemekten helak olurken asıl soru maskelendi: ‘Akşam üstü talimat veren sayın Cumhurbaşkanım’ aynı gün uygulanacak sokağa çıkma yasağının saat kaçta başlayacağını hiç hesap etmedi mi?..

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Şimdi niçin susarlar ki?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Hafter’in Şam’daki temsilciliği

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    İyi olmak bizi kurtarmayacak!

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    16 yaşında Amerika şampiyonu olan Bobby Fischer

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Koronavirüs gölgesinde 5G fırsatçılığı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Üretime başlama kararı alan Mercedes'te işçiler tedirgin
    Üretime başlama kararı alan Mercedes'te işçiler tedirgin

    Mercedes’in Almanya fabrikasının virüs nedeniyle hâlâ üretime başlamadığına dikkat çeken işçiler Türkiye'de üretim kararından vazgeçilmesini istiyor.

    Diler Çelik'te onlarca işçide koronavirüs iddiası
    Diler Çelik'te onlarca işçide koronavirüs iddiası

    500 işçinin çalıştığı, Türk Metal’in örgütlü olduğu Diler Demir Çelik Fabrikasında, koronavirüs vakası tespit edilmesine rağmen işçiler çalışmaya devam ediyor.

    Ford işçisi: Virüs kontrol altına alınmadan işe başlamak istemiyoruz
    Ford işçisi: Virüs kontrol altına alınmadan işe başlamak istemiyoruz

    "Bu şartlar altında nasıl çalışabiliriz? Patronların biz çalışanları ve ailesini düşünmesi lazım, aksi takdirde sonuçlar daha da kötü olabilir."

    Korona günlerinde kız kardeşe uzanan dayanışma eli
    Korona günlerinde kız kardeşe uzanan dayanışma eli

    Yemek bulamayan, çocuğunu iki öğün beslemek için geç uyandıran, sosyal yardımlara ulaşamayan kadınlara Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği ulaştı.

    Varlık Fonu denetim raporu komisyon üyelerinden gizlenmiş
    Varlık Fonu denetim raporu komisyon üyelerinden gizlenmiş

    Türkiye Varlık Fonu denetim raporlarının Meclis Başkanlığına sunulduğu, ancak komisyon üyelerinden gizlendiği ortaya çıktı.

    Ressam Burhan Kum: Sanatçının sanatıyla yaşayabilmesi için destek istiyoruz
    Ressam Burhan Kum: Sanatçının sanatıyla yaşayabilmesi için destek istiyoruz

    Sanatçılar İnsiyatifi adına Ressam Burhan Kum, korona günlerinde görsel sanatçıların yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini yazdı.

    Bazı işçilerde Kovid-19 tespit edilen Tosyalı Çelik'te işçiler ücretli izin istiyor
    Bazı işçilerde Kovid-19 tespit edilen Tosyalı Çelik'te işçiler ücretli izin istiyor

    Osmaniye'de Tosyalı Çelik fabrikasında bazı işçilerde koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen fabrikanın ısrarla üretime devam ettiği belirtiliyor.

    GÜNCELLENDİ
    18-19 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı
    18-19 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı

    Türkiye'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu hafta sonu uygualanmaya başlanan sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar ve istisnalar...

    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Bozkırın çığlığı
    Bozkırın çığlığı
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    EMEP Denizli İl Örgütü: İşçiler ve ailelerinin canı hiçe sayılıyor
    EMEP Denizli İl Örgütü: İşçiler ve ailelerinin canı hiçe sayılıyor

    Denizli’de 300’den fazla firma hafta sonu çalışmak için başvuruda bulundu. EMEP Denizli örgütü, işçiler ve ailelerinin canı hiçe sayıldığını söyleyerek, işçi danışma hattı kurduğunu duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor

    İzmir’de Pınar Et ile OTP Tütün fabrikalarında koronavirüs vakası çıktığı iddia edildi. Tekgıda-İş'in örgütlü olduğu fabrikalarda işçilerin tedirginliği sürerken iki fabrika da üretime devam ediyor.

    CHP’li Biçer Karaca: Evde mi kalalım, ÇED’e itiraz etmek için valiliklere mi gidelim?
    CHP’li Biçer Karaca: Evde mi kalalım, ÇED’e itiraz etmek için valiliklere mi gidelim?

    CHP’li Gülizar Biçer Karaca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Denizli Avdan’da termik santrale ÇED nihai raporunu verip koranalı günlerde itiraz için vatandaşa 10 gün verilmesine tepki gösterdi.

    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi
    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi

    Kovid-19 salgını gündemdeyken sermaye salgını fırsata çevirerek Kızılcaköy’de yapılması planlanan jeotermal enerji santrali (JES) için ÇED onayı verdi. Kızıkcaköylüler ise karara tepkili.

    Sağlık-İş: Dokuz Eylül Hastanesi yönetimi işçilerin hakkını gasbediyor
    Sağlık-İş: Dokuz Eylül Hastanesi yönetimi işçilerin hakkını gasbediyor

    Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi, tüm dünyada ve ülkede sağlık emekçilerinin pandemi ile savaştığı bugünlerde DEÜ Hastanesi yönetiminin işçilerin kazanılmış haklarını gasp ettiğini duyurdu.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı
    İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otomatlar aracılığı ile metro istasyonlarında ücretsiz maske dağıtımı yapılacağını duyurdu.