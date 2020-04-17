Macron: Hollanda, Avrupa Birliği'ni tehlikeye atıyor

İsmail Bozkır

Rotterdam

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya ve Hollanda’nın İtalya, İspanya, Yunanistan ile ekonomik dayanışma içinde olmadığını sadece kendi lokal ekonomik pazar sektörüyle ilgilendiklerini belirtti. Bunun hem adı geçen ülkeleri yalnızlaştırdığını hem de Avrupa Birliğine olan güveni sarsacağını söyleyen Macron, bu durumun gelecekte Avrupa birliğinin önüne geçilmeyecek sorunlar yaratmaması için bu ülkelerin bir an önce muhafazakar yaklaşımlarını terk etmesi gerektiğini sert bir şekilde açıkladı.

İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda Macron, inatla eski bütçe gereksinimlerine sadık kalarak Avrupa'nın ve Avrupa Birliği'nin geleceğinin tehlikede olduğunu söylüyor: "Avrupa'yı siyasi bir proje mi yoksa sadece ortak bir pazar mı olarak görüyoruz? Bunu siyasi bir proje olarak görüyorum. O zaman neden parasal dayanışma içinde olmuyorsunuz”

Macron’un eleştirisinin nedeni, koronavirüs ile mücadelede Avrupa ülkelerine yardım konusundaki anlaşmazlıklar. Hollanda ve Almanya'nın İtalya gibi korona krizinde zor durumdaki ülkeler lehine ucuz Avrupa kredileri (Eurobonds) alma planına karşı çıktığını belirten Macron, "Bu krediler kriz döneminde dayanışma içinde olmamızın göstergesi olmalıdır" dedi.

Özellikle Hollanda başbakanı Rutte’nin bu hastalıklı tutumdan kurtulması gerektiğini belirten Macron, "Kredi yardım kapılarını açık tutup ilgili devletlere bir an önce yardım edilerek Avrupa’nın geleceği tehlikeye sokulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Hollanda başbakanı Rutte'nin, "Roma'nın önce bütçesini düzenli hale getirmesi gerekir" açıklamalarına da tepki gösteren Macron "Artık geçmişin borçları ve bütçe sorunları ile değil, şimdi ve gelecekle ilgilenmeli. Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkeler artık büyük ölçüde kendi sektörlerini desteklediğini söylüyor, ancak İtalya, İspanya ve Yunanistan'ın bunun için parasal kaynakları yok. Bu ülkeleri yalnız bırakmak adil değil. Hemen şimdi dayanışma içinde olmalıyız ve bu yıkıcı tutumu terk etmeliyiz" açıklamalarında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa ülkelerinin korona krizi yaklaşımıyla ilgili ilk kez bu kadar sert konuştu. Zamanlaması tesadüfi değil. Gelecek hafta İtalya gibi ülkelere yardım konusunda yeni kararların alınacağı bir Avrupa zirvesi yapılacak.

Bir hafta önce yüz milyarlarca avroluk destek paketiyle ilk anlaşmaya varıldı. Bu paket esas olarak acil yardım içindi. Ancak Fransa daha da ileri gitmeyi ve daha fazlasının yapılmasını istiyor. Macron, AB'nin de garanti edebileceği krediler yoluyla ekstra para harcamak istiyor. Bu para, korona krizinden sonra ekonomilerin toparlanmasında rol oynayacak.

Hollanda şu ana kadar bu kredilere (Eurobond'lara) şiddetle karşı çıktı. Den Haag (Hollanda meclisi), zengin ülkelerin diğer ülkelerin zayıf ve disiplinsiz bütçelerine, nereye gideceği belli olmayan parasal destek yapmadan önce bu ülkelerin geçmişte yaptıkları yanlıştan dönmeleri gerektiğini savunuyor.

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