18 Nisan 2020 05:37

Üretime başlama kararı alan Mercedes'te işçiler tedirgin

Mercedes’in Almanya fabrikasının virüs nedeniyle hâlâ üretime başlamadığına dikkat çeken işçiler Türkiye'de üretim kararından vazgeçilmesini istiyor.

Fotoğraf: Instant Google Street View

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Erkan SARIOĞLU
    İstanbul

    Mercedes Benz Türk Hoşdere fabrikası virüs salgını nedeniyle 23 Mart’ta ara verdiği üretime pazartesi günü yeniden başlıyor. Verilen araya rağmen birkaç işçide testin pozitif çıktığının söylendiğini dile getiren işçiler, 3 bin 500 kişinin çalıştığı fabrikada üretimle birlikte salgının daha da yayılmasından endişe ediyor. Mercedes’in Almanya fabrikasının virüs nedeniyle hâlâ üretime başlamadığına dikkat çeken işçiler, canlarını tehlikeye atan üretim kararından vazgeçilmesini istiyor. İşçiler kendilerine bilgi vermeyen fabrika yetkililerine ve sendikaları Türk Metal’e tepkili.

    Fabrikadaki gelişmelerle ilgili bir grup işçiyle konuşuyoruz. Hepsi üretim kararına öfkeli. Hayatlarının riske atıldığını dile getiren işçiler, “Sadece bizim değil, servis şoförlerinden, temizlik işiyle uğraşanlara, şeflerden, mühendislere, müdürlere kadar herkesin canı tehlikeye atılıyor” dedi.

    NEDEN ÜCRETLİ İZİN VERİLMİYOR?

    Geçmişte günlük 5-6 araç üretilirken bugün 16-17 araç üreterek devasa kârlar sağladıklarını anlatan işçiler, şunları söyledi: “Her yıl üretim rekorları kırıyoruz ama şirketin de kâr hedefleri sürekli artıyor. Rekor kırdığımızda bize değerli olduğumuzu söyleyen yetkililer, bugün bizim canımızı neden değersizleştiriyor? Salgın bitene kadar neden ücretli izin verilmiyor? Bize yıllık izinlerimizi kullandırdılar, devletin tüm teşviklerinden yararlandılar.” İlk önce haftada üç gün çalışıp günlük 9 araç üretilmesinin düşünüldüğünü, sonrasında vardiya sayısı ve günlük üretilen araç sayısının artırılmasının planlandığını aktaran işçiler, “Fabrikada pozitif işçi sayısı onları geçip yüzleri bulduğunda fabrika yetkilileri bunun sorumluluğunu alacaklar mı?” diye sordu.

    ‘BİZ DEĞİL SİZ HASSAS DAVRANIN!’

    Fabrikadan attıkları mesajlarda kendilerinden “hassas davranmalarının” istendiğini anlatan işçiler, “37.3 derece ve üstü ateşiniz varsa, öksürüğünüz ve boğaz ağrınız varsa işyerine gelmeyin diyorlar. Peki işyerinde ateşimiz artarsa, testi yapılmamış koronavirüs bulaşmış bir arkadaşımız varsa salgının yayılmasını nasıl engelleyecekler? Her gün çalışan tüm işçilere işe başlarken test yapabilecekler mi? Fabrikamızda birçok ilçeden arkadaşlarımız geliyor. Bazı ilçelerde salgının çok yaygın olduğu söyleniyor. Bu kararla vaka sayısı artırılmış olmayacak mı?” diye konuştu.  

    Almanya’da virüs nedeniyle halen üretimin başlamadığı bilgisini paylaşan işçiler, şunları söyledi: “Almanya’da çoğu işçinin özel arabasının olması ve gerekli tedbirlerin daha hızlı uygulanabilir olmasına rağmen üretim kararı alınmadı. Servislerde ne kadar önlem alınırsa alınsın virüs bulaşmasını engelleyemezler. Üretim alanında, yemekhanede, tuvaletlerde, ortak kullanım bölgelerinde virüsün yayılmasını önlemeleri mümkün değil. Bir an önce insanların hayatını tehlikeye sokan bu karadan vazgeçilmeli. Bizler 6 ay dahi çalışmazsak Mercedes en fazla kârından zarar eder. Ama bu karardan dolayı bizler ölümle sonuçlanan vakalar yaşayabiliriz.”

    SENDİKA SORUMLULUK ALSIN

    Koronovirüs öncesi sürekli mesaj atan Türk Metal’in, bu dönemde ortalıkta gözükmediğine dikkat çeken işçiler, “Bizlere hiçbir bilgi vermiyorlar. Fabrika yönetiminin aldığı kararla ilgili açıklama yapmıyorlar. Bugün açıklama yapmayacaklar da ne zaman açıklama yapacaklar? Böylesi önemli bir dönemde bile sorumluluk almıyorlar ama aidat almaya devam ediyorlar. Fabrikada yaşanacak tüm olumsuz gelişmelerin sorumlusu fabrika yetkilileri ile birlikte sendikamızdır” dedi. Sendika yöneticilerinin, bir an önce hatalı karardan vazgeçmeleri için fabrika yetkilileriyle görüşmelerini isteyen işçiler, “Yönetim çalışma kararı alırsa göz göre ölüme razı olmak yerine çalışmayarak gerekli tepkimizi göstermemiz gerekiyor” dedi.

    Konuyla ilgili bilgi almak için aradığımı Mercedes’ten ise yetkililerin fabrikada olmadığı söylendi.

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