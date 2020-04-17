İSDEMİR’de işçiler soruyor: İşyeri disiplin kurulu yok mu?

Halil İMREK

İskenderun

Özçelik-İş Eski Genel Başkanı Cengiz Gül, Facebook hesabından yaptığı paylaşımla İSDEMİR’de işyeri disiplin kurulunun olmadığını açıkladı.

İşyerlerinde disiplin kurullarında çalışanlarla ilgili cezaların veya işten atılma durumlarının görüşüldüğünü ifade eden Gül, “Toplantı sonunda hazırlanan tutanağa işveren vekilleri ve sendika temsilcileri görüşlerini yazılı olarak bildirmektedir. Bu bağlamda sendika temsilcisinin yazdığı düşünceler çok önemlidir. İşverenin oy üstünlüğü ile aldığı kararlara rağmen disiplin kurulunda işçi temsilcinin yazdığı muhalefet şerhi sonrasında yaşanacak hukuki süreçler ve mahkemeler açısından son derece önemlidir. Böylesine önemli bir kurum İskenderun Demir Çelik fabrikalarında artık işletilmemektedir” dedi.

İşten atılan işçilerin durumunun işyeri disiplin kurulunda görüşülmediğini belirten Gül, şu açıklamaları yaptı: “Disiplin konuları ile karşı karşıya kalmış emekçiler sendika disiplin kurulunda temsil edilmemektedir. Oysa sendikaya üye olan her emekçiden sendikalar aidat kesmektedir. Yani aslında tamda böyle zamanlarda sendikalar üyelerinin avukatlığını yapmalıdır. Eğer bunu yapmıyor ya da yapamıyorsa o zaman aidat kesmemelidir.”

NEYİN KARŞILIĞI DİSİPLİN KURULU YOK

İSDEMİR’den atılan işçilerin kendisini arayarak İSDEMİR’de işyeri disiplin kurulunun işletilmediğini aktardığını ifade eden Gül, “Bu durumu sendika yönetimine ve temsilcilerine götürdüklerinde ‘Bizim yapacağımız bir şey yok, işveren disiplin kurulunu oluşturmuyor’ denilmektedir. Peki, sendikaya üye olmuş bir çalışan bu durumda işverenin insafına mı bırakılacaktır? İşçiler bu kurul olmadan aldıkları cezalarla ve işten atılmalara karşı nasıl mücadele edecektir? Neden sendika bu kurulda sözleşmelerden doğan yasal hakkına sesini çıkaramaz duruma gelmiştir. Bir çalışanın en doğal yasal hakkı olan savunma hakkı neden elinden alınmış ve kullanılmaz hale getirilmiştir? Bu soruları İSDEMİR çalışanları sormaktadır. Neyin karşılığında disiplin kurulu yoktur” dedi.

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