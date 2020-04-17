Dörtyol’da 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar idari izinli olacak

Halil İMREK

Hatay

Hatay’da Dörtyol İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 16 Nisan günü İlçe Kaymakamı Murat Bulacak başkanlığında toplandı. Daha çok özel sektördeki önlemleri değerlendiren kurul, sosyal mesafenin korunması, yemekhane, çay ocağı ve servislerde uyulması gereken kuraları belirledi. Kurul 50 ve üstü sayıda personel çalıştıran fabrikalarda Kovid-19 salgın süresinde sınırlı olmak üzere 60 yaş üstü çalıştıranların, gebelerin ve raporla belgelenmiş kronik hastalığı bulunan çalışanların idari izinli sayılmasına karar verdi. Bu karar göre Kovid-19 nedeniyle kronik rahatsızlığı olanları yıllık izne gönderen fabrikaların işçilerinin idari izinli, yani ücretli izinli olması gerekiyor. İşyerlerindeki diğer çalışanların ise alınacak önlemler kapsamında maskeyle çalışamaya devam edeceklerin bildirildi.

Özçelik-İş İskenderun Şubesi üyelerine gönderdiği mesajda, daha önce rapor almış olan işçilerin rapor bitim tarihinden itibaren idari izninin başlayacağını bildirdi.