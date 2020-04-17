17 Nisan 2020 15:58

Sağlık-İş: Dokuz Eylül Hastanesi yönetimi işçilerin hakkını gasbediyor

Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi, tüm dünyada ve ülkede sağlık emekçilerinin pandemi ile savaştığı bugünlerde DEÜ Hastanesi yönetiminin işçilerin kazanılmış haklarını gasp ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Evrensel

Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yönetiminin işçilerin kazanılmış haklarını gasp ettiğini duyurdu.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan sendika yönetimi, Sağlık Bakanlığının açıkladığı adaletsiz ek ödemelerdeki işçi-memur ayrımına eşitlik getirmek amacıyla bazı üniversite hastanelerinde sağlık işçilerine ödenek ayrılırken Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde ise sağlık hizmeti veren işçilerin kazanılmış haklarının gasbedildiğini ifade etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği ve Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanlığı tarafından geçen yıl 11 Mayıs 2019 tarihinde sendikanın Acil Servis ve Yoğun Bakımlarda çalışan üyelerinin görev tanımında olmayan işler ile ilgili çalışma koşullarını belirleyen bir protokol imzalanmıştı. Sendikanın açıklamasına göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, imzalanan protokolün 3. maddesinde yer alan "Yoğun Bakım ve Acil Serviste bulunan bu personellere kanunun uygun gördüğü en üst saate kadar mesai ücreti verilecektir" şeklindeki maddesine son bir aydır riayet etmedi ve bu tutumunda ısrar etti.

"İŞÇİLERİN HAKKINI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ"

Sağlık-İş İzmir Şubesi, konu ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği ile defalarca kez görüşülmesine rağmen işçilerin ücretlerinin geçen ay itibari ile kesildiğini ve mağduriyetin söz konusu olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Dokuz Eylül Üniversitesi Başhekimliği, imza altına aldığımız protokoldentek taraflı vazgeçme hakkının olmadığını bilmelidir.Sendikamız yöneticilerinin tehdit edilerek kazanılmış haklarımızdan vazgeçeceğimizin düşünülmesi hem üyelerimiz hemde sendikamız adına asla taviz veremeyeceğimiz bir durumdur. Bu tür davranışlar çalışan motivasyonu açısından olumsuz bir durum teşkil etmektedir ve Hastane Yönetimi tarafından alınan bu karar ile ilgili kanuni yollar arayacağımızdan ve tüm üyelerimizin emek mücadelesindeki haklarının sonuna kadar takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” denildi.

İmzalanan protokolün maddeleri ise şu şekilde;

  1. Yoğun Bakım ve Acil Servislerde görev yapan sorumlu hemşirenin uygun gördüğü sayıdaki personelle hemşire gözetiminde ve sorumluluğunda hastanın alt temizliğini yapar.
  2. Yoğun Bakım ve Acil Serviste bulunan hastane personeline kanunun uygun gördüğü şekilde ve saatte hasta bakım eğitimi verilecektir. Belge alan ilgili hastane personeli en az 3 yıl Acil Servis ve Yoğun Bakımlarda çalışmayı kabul etmiş sayılacaklardır.
  3. Yoğun Bakım ve Acil Serviste bulunan bu personellere kanunun uygun gördüğü en üst saate kadar mesai ücreti verilecektir.
  4. Bu koşullarda çalışmayı kabul etmeyen 4/D Hastane personelleri, diğer servis ve kliniklerden bu koşulları kabul edenlerle yer değişikliği yapabilecektir.
  5. Tüm bu koşullar altında 11/05/2019 tarihinden itibaren çalışmalar aksatmadan başlatılacaktır. (İzmir/EVRENSEL)
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