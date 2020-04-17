Adana’da öğretmenlere kalabalık yerlerde Kovid-19 bilgilendirme görevi geri çekildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde öğretmenlerin günde iki saat kalabalık yerlerde halkı koronavirüs konusunda bilgilendirmekle görevlendirildiği haberinin yayılması üzerine karar geri çekildi.

Dün gece okurlarımıza duyurduğumuz Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kararı Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş ve Eğitim Bir Sen sendikalarının tepkisi sonrası Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün toplantısının ardından geri çekildi.

Konuyu değerlendiren Eğitim Sen Adana Şube Başkanı İrfan Doğan, “bu uygulama bir angaryaydı. Kabul etmemiz mümkün değildi. İşçileri fabrikalara gönderdikleri gibi öğretmenleri de sokaklara göndermek istediler. Bu uygulamalar bir çeşit güvensizlik yaratıyor. Pandemi dönemimde öğretmenlerin görevli olarak sokaklara salınması, can güvenliklerinin hiçe sayılması, angarya işleri kesinlikle kabul edeceğimiz bir durum değil” dedi.

“İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN MESAJINI SARIÇAM FARKLI UYGULAMIŞTI”

Adana Valiliğinin, öğretmenlerin velileri ve halkı Kovid-19'a ilişkin bigilendirme yapması talimatı verdiği, İl genelinde öğretmenlerin, öğrencilerinin velilerine bilgilendirme yapmakla sorumlu tutulduğu bilgisi gazetemize ulaşmıştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere gönderilen mesajda, "Değerli öğretmenim, her sıkıntılı süreçte olduğu gibi KOVİD-19 salgını sürecinde de siz değerli eğitimcilerimizin gayretleriyle karanlıktan aydınlığa kavuşacağız. Öğrencilerimizin salgınla ilgili bilinçlendirilmesi, kendileriyle birlikte ailelerinin de evde kalmalarının önemi, derslerini takip etmeleri ve psikolojik olarak rahatlatılmaları amacıyla haftanın belirli günlerinde çeşitli iletişim araçlarıyla iletişim kurmanız son derece önem arz etmektedir. Gayretlerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, ailenizle sağlıklı günler dilerim." denildi.

Ancak Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü güzergahların da yer aldığı ayrıntılı görev listesi gönderdi.

MARKET, PARK, BANKA GİBİ KALABALIK YERLER

Öğretmenlerden, okullarının bulundukları mahallede belirtilen güzergahlarda dolaşması, insanların toplu olarak bulunduğu market, park, banka önü gibi yerlerde Kovid-19'a ilişkin bilgilendirme yapması ve uyarılarda bulunması isteniyor. Görevli öğretmenlerin kullanacağı koruyucu malzemelerin başlangıç noktası olarak belirlenen okullarda görevli personelden (müdür, müdür yardımcısı, personel) alınacağı, iade edilmesi gereken malzemeler varsa tekrar aynı yere iade edileceği belirtildi. Bilgilendirme çalışmalarına başlanacağı bugün karar 4 sendikanın tepkisi üzerine geri çekili. (Adana/EVRENSEL)

Adana'da öğretmenlere kalabalık yerlerde Kovid-19 bilgilendirme görevi verildi

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