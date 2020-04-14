Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

Gebze Güzeller OSB'de faaliyet gösteren Teknikal Alüminyum'da en az 2 işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sokağa çıkma yasağında dahi çalıştırıldıklarını ifade eden işçi, tedirgin olduklarını söyledi.

Fabrikada çalışan bir işçi, Evrensel'e ulaşarak yaşananları anlattı. "Lütfen bilgilerimi saklı tutun, işimden gücümden olmayayım" diyen ve tedirginliğini dile getiren işçinin adını veremiyoruz.

En az 2 işçide Kovid-19'un çıkmasının ardından tek vardiya çalışmaya devam ettiklerini söyleyen işçi, "Önceki gün bir çalışan daha yüksek ateşten karantinaya alındı. Üretime devam ederek bizlerin sağlığını riske atıyorlar. Tedbirleri sadece ateş ölçmek" dedi. Fabrikada ortalama 60 işçinin çalıştığını belirten işçi, "İlk vaka geçen hafta 40 yaşlarında bir erkek çalışanda çıktı. Hastalığı diğer çalışanlara bulaştıran bu arkadaşımız çünkü onlar bu kişiyle yakın çalışan işçiler. Patronun tutumu, 'Zaten herkese yayılacak' şeklindeydi. Sokağa çıkma yasağında kendilerince bir izin belgesi çıkartıp çalıştırmaya devam ettiler bizi. Çalışma ortamında herkes çok tedirgin. Çalışma alanımız dar ve basık, hastalığa yakalanma riskimiz yüksek" diye konuştu.

"ÖNLEMLERİMİZİ ALIYORUZ"

İddiaları sormak için aradığımız Teknikal Alüminyum İnsan Kaynakları yetkilisi, "Biz sektörde örnek bir firmayız, önlemlerin hepsini çok çabuk aldık ve uyguladık. Bir işçiye kardeşinden bulaşıyor, tetkikleri yaptırıyor ama ona rağmen işe geliyor, bu durumu da bizimle paylaşmıyor. Onun üzerinden diğer işçilere bulaştığı bilgisi var. Tedirgin olmuş, bize söyleyememiş belli ki, bilgimiz olsaydı önlemini alır, onu evine gönderirdik" dedi. İlk günden bu yana İSİG uzmanlarının işçileri bilgilendirdiğini, ateş ölçümleri yaptıklarını ve diğer önlemleri aldıklarını söyleyen yetkili diğer iddialar için ise, "Demir-çelik sektörü olduğumuz için sokağa çıkma yasağında kapatamazdık, fırınlarımız var bizim, çalışması gerekiyordu. İşçiler eğer gelip bize, 'Çalışmak istemiyorum' desin, çalışmazlar. Onların işten kaçınma hakkı var, bunları da anlattık onlara. Bizde evlerine giden, çalışmayan işçiler de var. Kimseye ücretsiz izin vermedik, bir kısmının yıllık izninden kullandırdık, 30 kadar işçimizi ise kısa çalışma ödeneğinden yararlandırmaya çalışıyoruz. Kimse mağdur olsun biz de istemeyiz. Ama ben de burada çalışanım, çok rahat bir şekilde işime gelip gidiyorum, çünkü önlemlerimizi iyi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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