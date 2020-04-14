İstanbul'un kuzeyinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul Arnavutköy'e 18 kilometre uzaklıkta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 02.56 sularında Karadeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün İstanbul Arnavutköy'e 18.2 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin yerin 17,6 km altında ve 4.1 büyüklüğünde gerçekleştiğini duyurdu. AFAD açıklamada moment büyüklük (Mw) kullanırken, Kandilli genellikle lokal büyüklük (ML) tercih ediyor. İki veri arasındaki farkın nedeninde bu yatıyor. (HABER MERKEZİ)
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