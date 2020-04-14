13 Nisan 2020 01:53

CHP’li Gülizar Biçer Karaca: Salda Gölü yok ediliyor

Salda Gölü'ne iş makinelerinin girmesine ilişkin açıklama yapan CHP’li Gülizar Biçer Karaca, “Derhal bu rezaleti durdurup, sorumluluklarınızı yerine getirin” dedi.

Salda Gölü'nün beyaz kumları iş makineleriyle taşınmaya başladı

Fotoğraf: CHP Basın

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    Salda Gölü'nün beyaz kumlarının iş makineleriyle taşınmaya başlama görüntülerinin kendilerine ulaşması üzerine CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca yazılı açıklama yaptı.

    Karaca, “Kamyonlarla, iş makineleriyle girdiğiniz o beyaz kumlar, tarihi 3,7 milyar yıl öncesine dayanan, canlı organizmalar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sarayın ‘Millet Bahçesi’ emrini yerine getirmek için cinayet işliyor" dedi.

    Salda sürecini en başından beri yakından takip ettiklerini belirten Karaca, “Doğal Sit alanı statüsü taşıyan alanda, o güzelim beyaz kumlarda inşaat faaliyetinde bulunuluyor. 1. Derece Doğal Sit alanında ne inşaat yapabilirsiniz, ne kum alabilirsiniz, ne de buralara hafriyat boşaltabilirsiniz” uyarısında bulunarak, yaşanan hukuksuzluğun altını çizdi.

    “DERHAL BU REZALETİ DURDURUP, SORUMLULUKLARINIZI YERİNE GETİRİN”

    Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a "Geçen sene ‘Kesin korunacak, hassas alan olarak ilan edeceğiniz’ dediğiniz alanda, bugün kamyon ve kepçelerle binlerce canlının yaşam alanına saldırılıyor. Sayın Bakan ya sizi kandırıyorlar ya da siz bu milleti kandırıyorsunuz. Salda siz inşaat yapasınız diye değil, Koronavirüsü tedbirleri gerekçesiyle ziyarete kapatıldı. Virüs sonrasında, yurttaşları bu manzarayla mı karşılamak istiyorsunuz? Çıplak ayakla dahi basılmaması gereken o beyaz kumları, kamyon ve kepçeler kirletiyor, binlerce yılda oluşan doğal ve özel kıyıları geri dönülmez şekilde yok ediyorsunuz" diyerek “Derhal bu rezaleti durdurup, sorumluluklarınızı yerine getirin” çağrısında bulundu. (HABER MERKEZİ)

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