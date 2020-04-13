13 yaşındaki Estonyalı çocuk uluslararası Neonazi bir örgütün lideri çıktı

ABD’de bir sinagog ve eşcinsellerin gittikleri bir gece kulubüne yönelik bombalı saldırılar düzenlemeyi planlayan Neonazi örgütün liderinin 13 yaşındaki Estonyalı bir çocuk olduğu belirtildi.

Söz konusu çocuk, diğer ülkelerde yaşayan örgüt üyesi diğer Nazilerle yaptığı yazışma ve konuşmalarda kendisini komutan olarak tanıtıyor. Feuerkrieg Division (FKD) adlı örgütün kurucusu olduğunu belirtiyor. Ancak diğer örgüt üyelerinin çocuğun yaşı hakkında bilgileri olmadığı tahmin ediliyor.

FKD’nin ele geçirilen iç yazışmalarında örgütün Estonya’nın Saaremaa Adası’ndaki “Komutan” tarafından kurulduğu bilgileri yer alıyor.

ABD’de ırkçı ve Nazi örgütlerin çalışmalarını takip eden AntiDefamation League (ADL), örgütün 2018 yılında kurulduğunu, liderinin Estonya’da yaşadığı, Avrupa ve Kuzey Amerika’da onlarca üyesi olduğu bilgisini paylaştı.

ADL, söz konusu Neo-Nazi örgütün 5 kişiyi öldüren “Atomwaffen Division” adlı örgütün yerini aldığını ve her iki örgütün ideoloji, ırkçı düşünce ve propagandalarının bir birine benzediğini belirtti.

Estonya’da yayımlanan Eesti Ekspress gazetesi 13 yaşındaki Estonyalı çocuğun örgütün lideri olduğu iddiasına kuşkuyla yaklaşıyor ve örgütün merkezi olmayan bir yapılanmaya sahip olduğuna dikkat çekiyor. Buna karşın 13 yaşndaki Estonyalı çocuğun örgüt içinde ırk savaşını başlatmak isteyen merkezi bir kişi olduğundan kuşku duymadığını belirtiyor.

Örgüt üyelerinin kriptolu olarak Wire aracılığıyla haberleştikleri ancak Federal Soruşturma Bürosu’nun ( FBI) tüm yazışmaları ele geçirdikten sonra örgütte yer alanlar hakkında soruşturma başlattığı gazete haberinde yer alıyor.

FBI’nın geçtiğimiz yılın nisan ayında Las Vegas ilinde sorguya çektiği 24 yaşındaki örgüt üyesi bir Nazi, bir sinagog ve eşcinsellerin gittikleri bir gece kulubüne bombalı saldırı yapma hazırlığında olduklarını kabul etti.

Evinde bomba yapıında kullanılan malzemeler bununan Nazi, önümüzlerdeki aylarda yargı karşısına çıkarılacak. Gözaltına alınan Amerikalı bir asker de, bombalı eylem yapma hazırlığında olduklarını itiraf etti.

Eesti Ekspress gazetesi İngiltere’de bomba yapımı için kullanılacak maddeleri internetten temin etmeye çalışan 16 yaşındaki bir örgüt üyesi ile Hırvatistan ve Litvanya’daki üyelerinin yakalandığı bilgilerine de yer verdi.

Der Spiegel de, örgütün Almanya’da en az 6 üyesi olduğunu ve 22 yaşındaki örgüt liderinin şubat ayında Bavyera’da yakalandığını yazdı.

Estonya İstihbarat Polisi’nin (Kapo) bu yılın ocak ayında 13 yaşındaki çocuğu sorguya çetkiği ancak 14 yaşından küçük olduğu için hakkında işlem yapamadığı da Eesti Ekspress’te yer alan bilgiler arasında. (Stockholm/EVRENSEL)