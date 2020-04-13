Çorum’da koronavirüs vakası tespit edilen Doğuş Tekstil'de işçiler tedirgin

Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve 250’ye yakın işçinin çalıştığı Doğuş Tekstil’de bir işçide koronavirüse rastlanmasının ardından sadece vakanın çıktığı bölümdeki işçilere 14 gün izin verilirken kalan 200 işçiye ise “Pazartesi günü iş başı yapın” talimatı verildi.

Pozitif vakayı geçtiğimiz perşembe günü Sağlık Müdürlüğünden gelen telefonla öğrendiklerini söyleyen bir işçi, “Cuma günü işe gittik ama işbaşı yapmadık. Bir bölümde çalışan 30 civarında işçiye '15 gün gelmeyin' denildi. Bantta çalışan 200’ü aşkın işçi ise pazartesi günü işbaşı yapacak” dedi.

El dezenfektanı, maske ve ilaçlama gibi önlemlerin alındığını ama bunların salgını önlemeye yetmediğini dile getiren işçi, aynı ortamda bulunduklarını, aynı yemekhaneyi kullandıklarını, serviste ve kantinde bir arada olduklarını belirterek karara tepki gösterdi. İşbaşı yapacak olanların tedirgin olduğunu belirten işçi, “Sağlık Müdürlüğü finiş bölümündeki işçilere 'iki hafta evde kalın' diyor. Peki ya biz ne olacağız? İşveren de ‘Pazartesi günü gelin’ diyor. Yan yana çalışıyoruz. Salgına yakalanmamak imkansız. Bizim halimizi kimse düşünmüyor” diye konuştu.

Yerel basında çıkan “Tekstil işçileri Sağlık Müdürlüğü tarafından hastaneye götürülerek testten geçirildi” haberinin de gerçek olmadığını ifade eden işçi, hastaneye kendi imkanlarıyla gittiklerini, hiçbir yetkilinin veya kurumun kendilerine yardım etmediğini söyledi. (Çorum/EVRENSEL)