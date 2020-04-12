12 Nisan 2020 07:37
Karadeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de saat 05.31 sularında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita Mapquest'ten alınmıştır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 05.31 sularında Karadeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Bartın Amasra'ya 182.2 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 12.3 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (AA)
Depremden önce, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler
Depremlere karşı yetkililerin alması gereken önlemler neler?
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