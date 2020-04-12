Yarım ciğerle yaşayanlar kenti: Zonguldak | Çepeçevre Yaşam

Koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 pandemisinin ülkemizde her geçen gün daha çok yayılması ve ölümlerin artması üzerine 30 büyükşehirle birlikte Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklanması kararı alındı.

Nüfus oranlarına göre virüsün yayılımının durdurulabilmesi açısından büyükşehirlere giriş çıkışların yasaklanması geç kalmış olsa da olumlu bir karar olarak değerlendirilirken, büyükşehirlerin yanı sıra Zonguldak'ın da Türkiye'deki diğer illerden farklı olarak bu gruba dahil edilmesinin ardında yatan nedeni, Zonguldak Çevre Koruma Platformu Başkanı, emekli maden işçisi ve gazeteci Ahmet Öztürk'e sorduk.

Özer AKDEMİR'in hazırlayıp sunduğu Çepeçevre Yaşam, Evrensel webTV'de. (Evrensel WebTV)

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