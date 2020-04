Haber-Sen PTT'ye ait 14 ayrı iş yerinde 28 vaka tespit edildiğini iddia etti

Çok büyük bir risk grubunda bulunan PTT’de çalışanlarda Kovid-19 vakalarının hızla arttığını belirten KESK Haber-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İbrahim Damatoğlu; “Şimdilik tek umudumuz bu pandemi durumunda daha vahim ve acı haberlerin gelmemesidir” dedi.

Salgının henüz daha ülkeye sirayet etmediği dönemde PTT yöneticilerini Haber-Sen olarak defalarca uyardıklarını ve acil önlem alınması yönünde taleplerini dile getirdiklerini belirten Damatoğlu, “Fakat PTT yönetimi, bir çok Avrupa ülkesindeki gibi sendikalar, odalar ve konu hakkında uzman kurumlarla uzun bir süre ortaklaşmadı. Ortak akılı devreye sokmadı bir türlü ve uyarıları dikkate almadığı gibi yıllardır eksik personelle aksak bir şekilde kamu hizmeti görmeye uğraş verirken, böylesine ciddi bir salgın döneminde, çalışanlarına yeni yeni görevler yükledi ve organizasyonu profesyonelce kuramayarak, kurumdaki çalışma hayatını ve personelin güvenini kazanmayı da beceremedi” dedi.

HALA BAZI İŞ YERLERİNDE EKSİKLER VAR

PTT emekçilerinin ilk başlarda ciddi hiç bir koruyucu önlem alınmadan gişelerde yüzlerce insanla temas halinde kaldığını, mesai saatleri boyunca banknot ve madeni paralar ile temas ettiğini, dağıtıcıların ortalama 100-150 konuta ulaşarak kargo ve posta dağıtarak yine insanlarla temas halinde kaldığını ifade eden Damatoğlu şunları söyledi:

“Koronavirüsün yükseldiği ve vaka ile ölüm oranlarının arttığı süreçte, kurum geç kalınmış bir karar da olsa bir takım önlemleri yine ani bir refleks gösteremeyerek, zaman da kaybetmiş şekilde kademe kademe eksikte olsa almaya başladı ama yine de çok yetersiz kaldı. Yaklaşık beş binin üzerindeki işyerlerine zamanında bir programlama ve planlama yapmadığı için yetişemedi ve çok ciddi sağlık ve koruyucu önlemlerde geç kalındı. Edindiğimiz bilgilerden halen bir çok PTT merkez müdürlüklerinde basit koruyucu malzemelerin dahi sınırlı sayıda olduğudur. Bizler, bu çalışma koşullarının çok riskli ve hayati tehlike olduğunu söyledikçe, sanki aklımızla dalga geçer gibi Dağıtıcıları Cumartesi ve Pazar günleri gece geç saatlere kadar çalıştırdılar. Koruyucu izole kıyafetleri olmaksızın konut konut, mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak yurttaşlarla temas kurdular, doğru düzgün istirahat edemeden, ertesi gün sabah başlayarak yine aynı konutlara kargo ve posta dağıttılar. Benzer, korunaksız çalışma koşulları Uluslararası Posta ve Kargo merkezleri ile ülkenin dört bir yanındaki Posta Dağıtım ve Toplama müdürlüklerinde de yaşandı.”

Sendika olarak kurum içinde oluşturdukları bir ağ ile sürekli PTT iş yerlerindeki koronavirüs şüphelerini her yönüyle yakından takip ettiklerini söyleyen İbrahim Damatoğlu; 14 ayrı iş yerinde 28 ayrı pozitif vaka tespit edildiğini belirtti.

HAYATİ ÖNLEMLER BİR AN ÖNCE ALINMALI

PTT’de durumun çok ciddi olduğunu ve zaman kaybetmeden, yanlıştan dönülüp insan hayatını özne edinen olağanüstü hayati önlem ve kararların alınması gerektiğini vurgulayan Damatoğlu; “Şu an için çok acı bir haber almamış olsak da, kurumu ve toplumu daha fazla germeyecek, mantıklı ve bilimsel tedbirler ışığında bir an önce hayat kurtarıcı yol almalıyız. Bir insan hayatı, milyonlarca kargo gelirinden, milyarlarca kar etme hedefinden daha değerlidir. Bir can bile kaybetmeye bizlerin tahammülü olamaz. Çünkü bu çok ağır bir vebal olur herkes için” dedi. (HABER MERKEZİ)