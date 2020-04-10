10 Ekim Ankara Katliamı'nda hayatını kaybedenler sosyal medyadan anılacak

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim-Der), 10 Ekim 2015 tarihinde Emek ve Demokrasi Mitingi'ne yapılan IŞİD saldırısında yaşamını yitiren 103 kişiyi anmak için ilk defa Ankara Garı önünde toplanmayacaklarını açıkladı. Yazılı açıklama yapan dernek yönetimi, 53 ay aralıksız her ayın 10’unda toplandıklarını hatırlatarak, bu ay koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplanmayacaklarını kaydetti.

Açıklamada, koronavirüs ve şehirlere giriş yasakları nedeniyle Ankara Garı önünde her ay gerçekleşen anmanın Twitter'da akşam saat 20.00’da yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, “Kısa bir video ile ‘54 ay oldu, 10 Ekim‘i Unutma Unutturma’ derseniz, sesinizle sözünüzle yanımızda olursanız, bir araya gelemesek bile anmamızı her zamankinden kalabalık ve güçlü gerçekleştirebileceğiz” çağrısı yapıldı.

Etkinlik için “#54AyOldu10EkimAnkara” ve “#10EkimiUnutmaUnutturma” etiketleri belirlendi. (MA)

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