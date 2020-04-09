CHP'li Özgür Özel: İnfaz düzenlemesi AKP içinde de tartışmalı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, infaz düzenlemesine ilişkin "Bu adaletsiz, eşitsiz teklifin AKP içinde de tartışmalı olduğu biliniyor. O rakamlara da yansıyor. AK Parti bir önceki gün uluslararası anlaşmaları oylamasında 270 milletvekili sayısını sağlayabiliyorken, bir sonraki gün 121’de, 160’ta kalıyorsa bir başka durum var demektir." dedi.

Özel, Mecliste gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel, infaz düzenlemesinin önemli olduğunu ancak kapsamının genişletilmesi gerektiğini düşündüklerini aktararak, “AK Parti diyor ki ‘Saray bize bunu böyle çıkar.’ dedi. Şeklen görüşmeler yapıyorlar. Temsili demokrasi var tabii. Ama yapılan görüşmelerde temsili demokrasiyi yanlış anlamışlar. Sarayın temsilcileriyle görüşüyoruz. Bir siyasi parti grubunun kendi iradesi yerine ellerine verilen metne ‘Hadi bakalım, hep birlikte buna evet diyeceksiniz.’ Üzerinde hiçbir müzakereye açıklık yok ve şekli bir demokrasi.” dedi.

Genel Kurulda, infaz düzenlemesinin maddelerine geçilmesinin oylanacağı sırada HDP’nin toplantı yeter sayısı için yoklama talebinde bulunduğunu anımsatan Özel, yoklama istemenin muhalefetin, toplantı yeter sayısını tutturmanın ise iktidarın görevi olduğunu söyledi.

Özel, söz konusu yoklamada MHP ve AKP’li milletvekillerinin az sayıda olması nedeniyle Genel Kurulun kapandığını aktararak şöyle devam etti:

“Sayın Özlem Zengin ve AK Parti'li milletvekilleri sorumluluğu muhalefete yüklemeye çalışmasınlar. Sorun var. Bu adaletsiz, eşitsiz teklifin AKP içinde de tartışmalı olduğu biliniyor. O rakamlara da yansıyor. AK Parti bir önceki gün uluslararası anlaşmaları oylamasında 270 milletvekili sayısını sağlayabiliyorken, bir sonraki gün 121’de, 160’ta kalıyorsa bir başka durum var demektir. Belki bir gün gecikilir ama bu kapsamı oturup tekrar konuşmaları gerekir. AK Parti içinden gözle görünmeyen bir tsunami dalgası, af beklentisinde olanları üzmüş ama taslağı da alıp kıyıya doğru atmıştır. Bunun yeniden hep birlikte ele alınması lazım. Biz yapıcı katkı vermeye hazırız. Kimse hamaset yapmasın.”

“İHALE NEREDE?”

CHP’li Özgür Özel, iki yeni hastanenin 45 gün içerisinde tamamlanacağının duyurulduğunu, bu bağlamda Rönesans Holding’in sektörde işçi ve iş makina araştırması yaptırdığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca’nın, söz konusu hastanelerin devlet imkanlarıyla yaptırılacağını açıkladığını anımsatan Özel, “Bir tek şey eksik. İhale nerede? Kim yaptı? Bu Rönesans Devlet Malzeme Ofisi değil. Sarayın müteahhiti.” ifadelerini kullandı.

“TASDİK SARAYDAN GELİNCE BURADA KİMSE ÜZERİNDE KALEM OYNATAMIYOR”

İktidar tarafından işveren ve işçilere yönelik bir düzenleme hazırlanarak sektör görüşüne sunulduğunu anlatan Özel, söz konusu teklifin, doğru olduğunu ancak düzenlemenin detaylarına bakıldığında tersi bir sonuç doğurabileceğini ileri sürdü.

Özgür Özel, teklifle devletin, işten çıkarılan bir işçi için günlük 39 lira ödeme yapacağının belirtildiğini anımsatarak, “Bu işten çıkarmayı yasaklamak değil, adeta teşvik eden bir duruma dönüşür. 'İşten çıkar, işçiye insanca yaşamasını tek başına dahi mümkün kılmayacak, 4-5 kişilik bir aileyi açlığa mahkum edecek 39 liralık bir ödeme yapacağım. İşten çıkaran rahat olsun.’ durumuna dönüşür. Bunun üzerinde işçi sendikaların yaptıkları öneriler ve eleştirilerle uzun uzun çalışmamız, müzakere etmemiz lazım. Maalesef tasdik saraydan gelince burada kimse üzerinde kalem oynatamıyor.” dedi. (AA)

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