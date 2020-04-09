Migros’ta toplu iş sözleşmesi video konferansla yapıldı

Tez-Koop İş Sendikası ile Migros Ticaret AŞ ve bağlı işyerlerini kapsayan ve 28 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferansla yöntemiyle yapıldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre 2022 sonuna kadar geçerli olacak TİS’e göre birinci yıl brüt ücretlere kıdem yıllarına göre yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda, ikinci ve üçüncü yıl ise yıllık enflasyon oranında artış yapılacak. Sosyal haklarda ise yıllık yüzde 11 ile yüzde 15.5 arasında değişen oranlarda artış yapılacak.

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak toplu iş sözleşmesinden doğan ücret farkları, 10 Nisan'da çalışanlara ödenecek. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)