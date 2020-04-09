Antep’te salgın döneminde işten atılma korkusu

Deniz KAR

Antep

Antep OSB’de çalışan engelli bir dokumacı salgın günlerinde yaşadıklarını, işten atılma korkusunu, daha önce kapısını çaldığı kurumlardan aldığı olumsuz yanıtları bizimle paylaştı.

Hüseyin Doğan 41 yaşında ve Öznur Halı fabrikasında çalışıyor. 24 Mart günü öksürdüğü için işyeri yönetimi tarafından hastaneye gitmesi gerektiği söyleniyor. Aynı gün hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırıyor. Test sonucu negatif çıkan Doğan, astım hastası olduğu ve öksürük nöbeti ağırlaştığı için 1 hafta sağlık raporu alıyor.

ASTIM HASTASI RANDEVU ALAMADI

Rapor süresi dolduktan sonra tekrar fabrikaya giden Doğan, öksürüğü geçmediği için servisteki arkadaşlarının rahatsız olduğunu ve müdürün tekrar hastaneye gitmesi için uyardığını belirtiyor. Hastaneye tekrar gittiğini, tekrar test yaptırdığını, sonucun yine negatif çıktığını dile getiren Doğan, “Ben astım hastasıyım, aynı zamanda şeker, görme kaybı, işitme bozukluğu, ayağımda ve elimde his kaybı, damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıklar var. Astım rahatsızlığımdan dolayı Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne gittim, yeterli personel olmadığı için beni Mücahitler Devlet Hastanesi’ne gönderdiler. Mücahitler’de ise 9 gün sonrasına randevu verebileceklerini söylediler. Ben de 9 günlük yevmiyeden olmamak için randevu almadım. Hafta sonu polikliniğe gittim poliklinikte beni muayene ettikten sonra doktor ilaç yazdı 1 haftalık daha rapor verdi” diyor.

“İŞİMDEN OLMAKTAN KORKUYORUM”

Öksürükten kaynaklı sırt kısmına kadar ağrılar yaşadığını aktaran Doğan, yazılan ilaçları kullandığını fakat öksürüğünün geçmediğini ifade ediyor. İkinci rapor süresinin de bu hafta sonu dolacağını söyleyen Hüseyin Doğan, “Rapor sürem dolduğunda işe gideceğim fakat işimden olurum diye korkuyorum. 6 aydır bu fabrikada çalışıyorum ve çok fazla rapor aldığım için beni işten çıkarabilirler. Ben bu durumda ne yapacağım” diyerek çaresizliğini ifade ediyor.

“İYİLEŞMİŞİM AMA HABERİM YOK”

Rahatsızlıklarından kaynaklı 2013 yılından bu yana %46 iş göremez raporu olduğunu dile getiren Doğan, seneler önce sosyal hizmetler kurumuna başvurduğunu, dört çocuğu olduğunu ve 3 aylık maaş almak istediğini belirtiyor. Raporunun olmasına rağmen yeniden bir heyet raporu istendiğini ve yeniden gittiği hastaneden kuruma %20 iş göremez raporunu gönderildiğini öğrendiğini söylüyor. “Benim şekerim, damar sertliğim, astımım, gözüm düzelmiş, iyileşmişim ama benim haberim yok” diye ekliyor Hüseyin Doğan.

“15 BİN LİRALIK KREDİ ÇEKTİM”

Emekliliğine 2-3 yıl kaldığını dile getiren Doğan, “Evde 4 çocuğum var 3’ü okuyor birisi rahatsız. Rahatsız olan çocuğum 7 yaşında ve onda da astım, bronşit, güneşe karşı alerji var. Onu hastaneye götürebilmek için cebimde 100 lira yokken 15.000 liralık kredi çekerek araba aldım. 6 yıldır iğne vurduruyoruz, acil bir şey olduğunda arabaya binip gitmek zorundayız yoksa çocuk ölür” diyor.

“EV SAHİBİ GÖRÜNÜYORUZ AMA BİR GELİP BANA SORSUNLAR”

TOKİ’den ev sahibi olduğunu ancak halâ aylık 1000 lira ödeme yaptığını ifade eden Doğan, bir yere yardım başvurusu yaptıklarında ev sahibi göründükleri için yardım alamadıklarını belirtiyor. “Ev sahibi görünüyoruz ama bir de gelip bana sorsunlar. Çocukların okul masrafları, elektrik faturası, su faturası, evin taksidi... Asgari ücretle nasıl yetiştirelim? Arabayı alalı 3 ay oldu ama daha sigortasını bile yaptıramadım. Şimdi bir de işten çıkarılma korkusu yaşıyorum” ifadelerini kullanan Doğan, “Zaman zaman çocuklarımın geleceği için TOKİ’deki evden vazgeçmek istiyorum” diyor.