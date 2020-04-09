Mercedes 'te kısa çalışma 3 Mayıs’a uzatıldı

8 Nisan tarihinde Mercedes Yönetim Kurulu ve İşyeri İşçi Temsilciliği yeni bir anlaşma yaparak kısa çalışmanın 3 Mayıs tarihine kadar uzatılması kararı aldı.

Mercedes işçileri, daha önce coronavirus nedeniyle 20 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında zorunlu olarak izne ayrılmak zorunda kalmışlardı. Daha sonra 6 Nisan - 17 Nisan tarihleri arasında da kısa çalışma için sözleşme imzalanmıştı. Kısa çalışma bu kez üretimde yer alan (Bantlarda çalışan) işçiler için 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

Yapılan yeni anlaşmanın ayrıntılarına bakıldığında, sadece sabah vardiyasında çalışan işçiler ilk etapta 20 Nisan tarihinde Untertürkheim, Hamburg ve Berlin 'deki Mercedes motorlarının ve parça üretiminin yapıldığı bölümlerden başlayarak üretim başlayacak. Ayrıca büyük araçların ve otobüs üretiminin yapıldığı Gaggenau, Kassel, Mannheim ve Wörth şehirlerindeki Mercedes firmalarında da 20 Nisan tarihinde üretime tek vardiya olarak başlanacak. Özellikle binek araç üretiminin yapıldığı Sindelfingen ve Bremen şehirlerindeki Mercedes firmalarında ise 3 Mayıs tarihine kadar üretim olmayacak.

Adım adım üretime geçmenin planlarını yapan Mercedes, öncelikle araç üretimi için gerekli parçaların üretildiği bölümlerde üretime geçecek. Üretimin tek vardiya olmasının en büyük nedeni işçi sağlığından çok, kısa çalışmanın olduğu ortamda akşam ve gece vardıyalarındaki ödeme farklılığı nedeniyle yasaların buna izin vermemesinden kaynaklanıyor. Üretimin adım adım 20 Nisan tarihinde başlayacağı yerlerdeki sabah vardiyasında çalışmayacak olan işçiler de kısa çalışmaya devam edecekler. Ayrıca erken emeklilik başvurusu yapan işçiler, araç planlama ve geliştirme bölümünde olanlar da kısa çalışmadan yer almayacaklar.

Öte yandan Mercedes yönetimi değişik bankalardan 12 Milyar Avroluk kredi aldığını duyurdu. Daha önce devlet yardımı istemediğini belirtmişti.

Yine 8 Nisan tarihinde Mercedes üretimini yaptığı tüm bölümlerinde yılın ilk 3 ayında kâr ettiğini açıkladı. (Sindelfingen/EVRENSEL)

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