09 Nisan 2020 14:20

“Adana’da 6 kadın sığınma evi sadece 70 kadına hizmet veriyordu, biri kapatıldı”

HDP Adana Milletvekilleri 2’si Ceyhan 1’i Adana’da hizmet veriyorken salgın sürecinde biri kapatılan kadın sığınma evlerini meclise taşıyarak kapatmak yerine kapasite arttırılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: HDP Basın Birimi

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    HDP Adana Milletvekilleri 2’si Ceyhan 1’i Adana’da hizmet veriyorken salgın sürecinde biri kapatılan kadın sığınma evlerini meclise taşıyarak kapatmak yerine kapasitenin arttırılması gerektiğine dikkat çekti. 

    Adana’da bulunan üç sığınağın toplam hizmet verme kapasitesinin yalnızca 70 olmasına rağmen bu sığınma evlerinin birinin kapatıldığı bilgisini aldıklarını aktaran HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, konuyu meclis gündemine taşıdı. Salgın nedeniyle insanların evlere kapandığı bu süreçte kadınlara yönelik erkek şiddeti tüm dünyada arttığına dikkat çeken Hatimoğulları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a verdiği soru önergesinde “Adana’daki toplam kapasitesi halihazırda oldukça sınırlı olan sığınaklardan biri, erkek şiddetinin tırmandığı böylesi bir süreçte neden kapatılmıştır?” diye sordu. 

    “BU SÜREÇTE ERKEK ŞİDDETİ İLE ETKİN MÜCADELE YOLLARI BULUNMALIDIR”

    Sığınma evlerine sadece şiddete maruz kalması nedeniyle tedbir kararı bulunan kadınların kabul edildiğini ifade eden Hatimoğuları, “Türkiye’de ilk 20 gün içinde 18’i kendi evinde olmak üzere 21 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. Koronavirüs salgını ile baş etmeye çalışıldığı, kadınların evlerinde kalmak zorunda olduğu bu süreçte erkek şiddeti ile etkin mücadele yolları bulunmalıdır. Şiddet gören kadınlarla dayanışma yükseltilerek, can güvenliklerinin sağlanması için ŞÖNİM ve sığınakların aktif bir şekilde çalışması sağlanmalı, kapasiteler artırılmalı ve sığınaklardaki kadınların Koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alınması sağlanmalıdır” dedi. 

    “KAPASİTE ARTIRILACAK MI?”

    1. Adana’daki toplam kapasitesi halihazırda oldukça sınırlı olan sığınaklardan biri, erkek şiddetinin tırmandığı böylesi bir süreçte neden kapatılmıştır?  
    2. Adana’da şu anda sığınaklarda kaç kadın kalabilmektedir? Kapasite doluluk oranı nedir?
    3. Adana’da ve tüm Türkiye’de sığınak ve acil barınma ihtiyaçları için kapasite artırılması sağlanacak mıdır? Sığınaklara kabul koşullarını kolaylaştırmak için ve kadınların korunmasız olduğu hissini ortadan kaldıracak adımlar atılacak mıdır?
    4. Adana’da aradığımızda bilgi almakta zorlandığımız ŞÖNİM’in çalışma koşulları nedir? ŞÖNİM’in 7/24 telefonla ve online olarak sosyal, psikolojik ve hukuki destek vermesi için adım atılacak mıdır? Bunun için ek istihdam yaratılarak vardiyalar halinde çalışılması sağlanacak mıdır?
    5. Sığınaklara gelen kadınlara kovid-19 testi yapılmakta mıdır ve 14 gün karantina uygulanmakta mıdır? Sığınakta çalışanların düzenli kontrolü yapılmakta mıdır?
    6. Alo 183 Acil Yardım Hattının sadece kadına yönelik şiddet konusunda kadın uzmanlar tarafından destek vermesi ve kapasitesinin artırılması için Bakanlığınızca çalışmalar başlatılmış mıdır?
    7. Barınma talebinde bulunan kadınların kalmaları için sağlıklı koşulların sağlandığı alanlar sağlanacak mıdır? Bu konuda hangi çalışmalar yapılmaktadır? 6284 Sayılı Kanuna göre tedbiri bulunmayan ancak şiddet yaşayan kadınların can güvenliğini sağlamak üzere harekete geçilecek midir? (Adana/EVRENSEL)
    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    EMEP’ten “işten atma yasağı” aldatmacasına tepki: Adı işçiye, tadı sermayeye
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Beka’dan ‘Tekalifi Milliye’ye gelinmesi Erdoğan’ın yeni bir zaferi mi?

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Bir Virüs’ün “sınıfsal serüveni!”

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Koronavirüs kobayları

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Rantçı milyonerler

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Salgın dinlemeyen İdlip

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Sağlığı korumak devletlerin yükümlülüğüdür

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Kriz uyanıkları!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    EMEP’ten “işten atma yasağı” aldatmacasına tepki: Adı işçiye, tadı sermayeye
    EMEP’ten “işten atma yasağı” aldatmacasına tepki: Adı işçiye, tadı sermayeye

    Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, “işten atmalar yasaklanıyor” denilerek getirilen yasa tasarısının aldatmaca olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 38 bin 326 vaka, 812 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 38 bin 326 vaka, 812 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Zonguldak'ta bir maden işçisi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
    Zonguldak'ta bir maden işçisi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

    Zonguldak'ta maden işçisi olan Kemal Soytürk, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Soytürk'ün bir arkadaşına "Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın çok ıstıraplı" dediği öğrenildi.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları için kiraladığı yurdu geri çeviren DEÜ yönetimi çalışanlarına konaklama ihtiyacı güncelleme formu gönderiyor.

    İstanbul’da ücretsiz maskeler eczaneler tarafından dağıtılacak
    İstanbul’da ücretsiz maskeler eczaneler tarafından dağıtılacak

    İstanbul'da maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlıkçılarda çok vaka çıkınca düzenli testi durdurdular!
    Sağlıkçılarda çok vaka çıkınca düzenli testi durdurdular!

    Ankara'da sağlık emekçileri arasında başlayan düzenli koronavirüs testleri, bir günde 9 acil sağlık çalışanında pozitif çıkmasının ardından durduruldu.

    MEB, öğretmenlere uzaktan eğitim başlattı: Öğretmenlerin erişim sağlanmalı
    MEB, öğretmenlere uzaktan eğitim başlattı: Öğretmenlerin erişim sağlanmalı

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler için uzaktan eğitim hizmeti başlatıldığını açıkladı. Eğitim Sen, öğretmenlerin hizmete eşiriminin sağlanmasını istedi.

    Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz
    Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz

    Manisa OSB’deki Vestel fabrikasında çalışan bir işçi, önlem aldığını ancak ücretli izin verilmediği sürece alınan tüm önlemlerin yetersiz kalacağını dile getirdi.

    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor
    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor
    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları için kiraladığı yurdu geri çeviren DEÜ yönetimi çalışanlarına konaklama ihtiyacı güncelleme formu gönderiyor.

    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı
    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı

    İzmir’deki gıda fabrikalarında salgının durumuna ilişkin bilgi veren Gıda-İş MYK Üyesi Mazhar Uzbek, “Üretimi artırma politikasından vazgeçilerek insanı yaşatma politikası uygulanmalıdır” dedi.

    Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz
    Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz

    Manisa OSB’deki Vestel fabrikasında çalışan bir işçi, önlem aldığını ancak ücretli izin verilmediği sürece alınan tüm önlemlerin yetersiz kalacağını dile getirdi.

    Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!
    Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!

    Denizli’de esnaf, “Alacaklı borcunu istiyor, devlet borcu olana kredi vermiyor. Alsak bile dükkan kapalı nasıl geri ödeyeceğiz” kaygısı yaşıyor.

    Pozitif vaka sayısı artan Akar işçisi: Telaşlanmadık, çünkü hepimiz bekliyorduk
    Pozitif vaka sayısı artan Akar işçisi: Telaşlanmadık, çünkü hepimiz bekliyorduk

    Akar Tekstil'de bir işçinin Kovid-19'a yakalanması üzerine çalışmaktan kaçınma hakkını kullanıp iş bırakan işçiler sopalı saldırıya uğramıştı. Fabrikada virüs tespit edilen işçi sayısı 12’ye yükseldi.

    Balçova metrosu inşaatında çalışanlarda koronavirüs tespit edildiği iddia edildi
    Balçova metrosu inşaatında çalışanlarda koronavirüs tespit edildiği iddia edildi

    Balçova metrosu inşaatında çalışanlar arasında Kovid-19 teşhisi konulan kişilerin çıkması iddiası üzerine işin devam etmesi, işçiler arasında tedirginliğe yol açtı.