“Adana’da 6 kadın sığınma evi sadece 70 kadına hizmet veriyordu, biri kapatıldı”

HDP Adana Milletvekilleri 2’si Ceyhan 1’i Adana’da hizmet veriyorken salgın sürecinde biri kapatılan kadın sığınma evlerini meclise taşıyarak kapatmak yerine kapasitenin arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Adana’da bulunan üç sığınağın toplam hizmet verme kapasitesinin yalnızca 70 olmasına rağmen bu sığınma evlerinin birinin kapatıldığı bilgisini aldıklarını aktaran HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, konuyu meclis gündemine taşıdı. Salgın nedeniyle insanların evlere kapandığı bu süreçte kadınlara yönelik erkek şiddeti tüm dünyada arttığına dikkat çeken Hatimoğulları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a verdiği soru önergesinde “Adana’daki toplam kapasitesi halihazırda oldukça sınırlı olan sığınaklardan biri, erkek şiddetinin tırmandığı böylesi bir süreçte neden kapatılmıştır?” diye sordu.

“BU SÜREÇTE ERKEK ŞİDDETİ İLE ETKİN MÜCADELE YOLLARI BULUNMALIDIR”

Sığınma evlerine sadece şiddete maruz kalması nedeniyle tedbir kararı bulunan kadınların kabul edildiğini ifade eden Hatimoğuları, “Türkiye’de ilk 20 gün içinde 18’i kendi evinde olmak üzere 21 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. Koronavirüs salgını ile baş etmeye çalışıldığı, kadınların evlerinde kalmak zorunda olduğu bu süreçte erkek şiddeti ile etkin mücadele yolları bulunmalıdır. Şiddet gören kadınlarla dayanışma yükseltilerek, can güvenliklerinin sağlanması için ŞÖNİM ve sığınakların aktif bir şekilde çalışması sağlanmalı, kapasiteler artırılmalı ve sığınaklardaki kadınların Koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alınması sağlanmalıdır” dedi.

“KAPASİTE ARTIRILACAK MI?”

Adana’daki toplam kapasitesi halihazırda oldukça sınırlı olan sığınaklardan biri, erkek şiddetinin tırmandığı böylesi bir süreçte neden kapatılmıştır? Adana’da şu anda sığınaklarda kaç kadın kalabilmektedir? Kapasite doluluk oranı nedir? Adana’da ve tüm Türkiye’de sığınak ve acil barınma ihtiyaçları için kapasite artırılması sağlanacak mıdır? Sığınaklara kabul koşullarını kolaylaştırmak için ve kadınların korunmasız olduğu hissini ortadan kaldıracak adımlar atılacak mıdır? Adana’da aradığımızda bilgi almakta zorlandığımız ŞÖNİM’in çalışma koşulları nedir? ŞÖNİM’in 7/24 telefonla ve online olarak sosyal, psikolojik ve hukuki destek vermesi için adım atılacak mıdır? Bunun için ek istihdam yaratılarak vardiyalar halinde çalışılması sağlanacak mıdır? Sığınaklara gelen kadınlara kovid-19 testi yapılmakta mıdır ve 14 gün karantina uygulanmakta mıdır? Sığınakta çalışanların düzenli kontrolü yapılmakta mıdır? Alo 183 Acil Yardım Hattının sadece kadına yönelik şiddet konusunda kadın uzmanlar tarafından destek vermesi ve kapasitesinin artırılması için Bakanlığınızca çalışmalar başlatılmış mıdır? Barınma talebinde bulunan kadınların kalmaları için sağlıklı koşulların sağlandığı alanlar sağlanacak mıdır? Bu konuda hangi çalışmalar yapılmaktadır? 6284 Sayılı Kanuna göre tedbiri bulunmayan ancak şiddet yaşayan kadınların can güvenliğini sağlamak üzere harekete geçilecek midir? (Adana/EVRENSEL)