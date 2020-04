MEB, öğretmenlere uzaktan eğitim başlattı: Öğretmenlerin erişim sağlanmalı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB'in öğretmenler için başlattığı hizmet için uzaktan eğitim uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Bu süreçte öğretmenlerimizin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekliyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız uzaktan hizmet içi eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor" dedi. Konuyla ilgili konuşan Eğitim Sen Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, dönemin koşullarından kaynaklı yüz yüze eğitimin yapılamadığı bir dönemde uzaktan eğitimin bir seçenek olduğunu dile getirerek, “MEB, öğretmenlerin bu eğitimlere erişmesini sağlamalıdır” diye konuştu.

Uzaktan hizmet içi eğitim programlarının tamamının 2-3'er haftalık dönemlerde öğretmenlerin başvurusuna açıldığını söyleyen Selçuk, "Her eğitim döneminde 17 mesleki gelişim programı açacağız" diye konuştu. Bakan Selçuk, ayrıca öğretmen ve okul yöneticilerinin bireysel ve mesleki gelişimini her zaman ve her yerden desteklemek için Youtube kanalı kurduklarını, burada ilk olarak origami ve akıl zeka oyunlarına yönelik görsellerin yayınlandığını söyledi.

‘MEB, ÖĞRETMENLERİN BU EĞİTİMLERE ERİŞMESİNİ SAĞLAMALIDIR’

Eğitim Sen Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, dönemin koşullarından kaynaklı yüz yüze eğitimin yapılamadığı bir dönemde uzaktan eğitimin bir seçenek olduğunu dile getirerek, “Uzaktan eğitimin, yüz yüze eğitimin yerini almayacağını biliyoruz. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, bu dönemde öğretmen yeterlilikleri ile ilgili kimi kurslar, kimi etkinlikler başlattı. Öncelikle şunu ifade edelim teknolojinin verdiği olanakları kullanarak uzaktan da olsa öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunabilecek bu gibi etkinliklerini olumlu olarak karşılayabiliriz. Ancak MEB bu uzaktan eğitimi sağlayabilmesi gerekiyor. Öğretmenlerin bu eğitime erişmesini sağlaması lazım. Fiziksel olarak, pek çok etkinliğe ulaşma şansımız yok. Uzaktan eğitimin bu aşamada kullanılması bu aşamada olumlu olarak değerlendirilebilir” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

