Selçuk Mızraklı'ya bu kez de "terör örgütü propagandası" davası açıldı

Aydın ATAY

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin (DBB) görevden alınan Eş Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında, Hakların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili olduğu 2018 yılında partisinin düzenlediği etkinliklere katılarak “terör örgütü propagandası” yaptığı suçlamasıyla başlatılan soruşturma davaya dönüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma için 12 Ekim’e tarih verildi.

İRAN’DAKİ İDAMA KARŞI ÇIKMAK SUÇ

Mızraklı'nın Diyarbakır Milletvekili olduğu 15 Ağustos ile 5 Aralık 2018 tarihleri arasında partisinin düzenlediği 6 etkinliğe katılması ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlar nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının Aralık 2018’de başlattığı soruşturma, yetkisizlik kararıyla Ankara’ya gönderildi.

“Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Mızraklı’nın, “HDP Diyarbakır İl Örgütünde bir etkinliğe katılması, İran’da idam edilen Kürt ativist Ramin Hossein Penahi için yaptığı Twitter paylaşımı, bir taziyeye katılması, HDP’ye dönük 9 Ekim operasyonuna ilişkin yapılan açıklaya katılması, HDP’nin "Ortadoğu Krizi ve Demokratik Ulus Çözümü" konferansına katılması ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in başlatmış olduğu açlık grevine 3 günlük açlık greviyle destek vermesi” suç konusu yapıldı.

AYNI EYLEM VE ETKİNLİKLERDEN YARGILANMA

İddianamede yer alan hakkındaki suçlamalara ilişkin kaldığı Kayseri 2 No’lu T Tipi Cezaevinde ifadesi alınan Mızraklı, iddia edilen suçlamalarla Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu olarak yargılandığını hatırlattı.

Benzer suçlamalarla ayrıca “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanmaması gerektiğini vurgulayan Mızraklı, “Örgüt üyesi olduğum iddiası ile hakkımda açılan ve tutuklu yargılandığım Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasında Meclis konuşmalarım, milletvekili olduğum dönemde katıldığım etkinlikler, suç faaliyeti olarak zaten dosyaya konu edilmiştir. Sayın Leyla Güven tarafından başlatılan açlık grevi, Twitter hesabı üzerinden paylaşımlar, 8 Eylül 2018 tarihinde Diyarbakır HDP İl Binasında düzenlenen kongreye katılım ile ilgili o dosya mevcut iken, bu durum gözetilmeden bu dosyanın açılmış olması kabul edilemez. O dosyada aynı eylem ve etkinlikler ile ilgili zaten yargılanıyorum. Dolayısıyla Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyası celp edilerek mükerrer soruşturmanın önüne geçilmesi gerekmektedir” dedi.

"PARTİ KAPATMANIN FARKLI VERSİYONU"

Anayasa 83/1 maddesi gereği yasama dokunulmazlığı ilkesini hatırlatan Mızraklı, Mecliste yaptığı bütün konuşmaların istenerek, Meclis konuşmaları ile soruşturma konusu ifadelerin mutlak dokunulmazlık olarak tabir edilen yasama sorumsuzluğu kapsamında olup olmadığı hususunda bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi. Bilirkişi raporunun olmadan soruşturmaya devam edilmesinin yasama dokunulmazlığını ihlal edileceğinin altını çizdi.

Ayrıca milletvekili olarak siyasi parti faaliyetlerinin soruşturma konusu edilmesinin parti kapatmanın farklı bir versiyonu olduğuna dikkat çeken Mızraklı, soruşturma konusu edilen şiddet içermeyen eylemlere katılmanın siyasi parti faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu dile getirdi.

HDP FAALİYETLERİ SUÇ KONUSU

İddianamede yer alan bütün etkinlilerin üyesi olduğu HDP’nin faaliyetleri olduğunu altını çizen Mızraklı, şunları ifade etti:

“Söz konusu etkinliklerde tarafımca yapılan konuşma içeriği bulunmamakla birlikte bu etkinliklerin tamamı kamuya açık ve şiddet övgüsü içermeyen etkinliklerdir. Soruşturma konusu edilmeleri bile başlı başına hukuksuzluktur.”

PASİF HAREKET SUÇLAMASI

İddianamede yapılan değerlendirmede, Mızraklı’nın “Aktif hareketlerle ya da örgütün propagandasının yapıldığı etkinliklerdeki pasif hareket ve manevi destekle etkinliğin yayma ve deklare etme amacının gerçekleşmesine katkı sağlayarak”, “örgüt propagandası” yaptığı ve Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesince ağırlaştırıcı hüküm uygulanarak cezalandırılmasını istedi.

BENZER GEREKÇELERLE CEZA VERİLMİŞTİ

Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, DBB Eşbaşkanı Mızraklı’ya, itirafçı Hicran Berna Ayverdi’nin beyanları ile partisinin düzenlediği etkinliklere katılmasını “Örgüt üyesi” olarak değerlendirmiş ve açılan davada 9 yıl 4 ay 15 gün ceza vermişti. (Diyarbakır/MA)

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