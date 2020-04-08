İMO, Seyhan Belediyesindeki görevden almalara tepki gösterdi

İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, Seyhan Belediyesinde gerçekleştirilen görevden almalar nedeniyle açıklama yaptı. Görevden almaların hiçbir gerekçe gösterilmeden yapılmasını eleştiren Aksungur, üyelerinin göreve iade edilmesini istedi.

İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, Seyhan Belediyesinde, Başkan Yardımcısı Hıdır Çak ve Emlak İstimlak Müdürü Turan Yılmaz’ın görevden alınması, Teknik Başkan Yardımcısı Ulaş Toros’un bağlı müdürlüklerindeki yetkisinin kaldırılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

“GÖREV ALANLARI, KONUNUN UZMANI OLMAYAN BAŞKAN YARDIMCILARINA BIRAKILDI”

Görevden almaların hiçbir gerekçe gösterilmeden yapılmasını eleştiren Aksungur, görevlerinden alınan meslektaşlarının kendilerine bağlı müdürlüklerde yetkin kişiler olduğunu belirterek “Görev alanlarını uzmanlık konusu bu alanlar olmayan diğer başkan yardımcılarına bağlamıştır” dedi. Kent halkının yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik belediye çalışmalarının, büyük ölçüde mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı, peyzaj mimarlığı hizmeti alınarak sağlanabildiğini dile getiren Aksungur, “Gerekçe göstermeden görevden alınan üyelerimizin zaman kaybedilmeden görevlerine iadesini talep ederken, her zaman olduğu gibi bundan sonra da belde halkının yararına olan her çalışmanın yanında duracağımızı, aksine çalışmaların da şiddetle karşısında olacağımızı belediye başkanlarına ve Adana kamuoyuna saygılarımızla bildiririz” dedi. (Adana/EVRENSEL)