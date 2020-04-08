AKP ve MHP sağlıkta şiddet yasasını dün reddetti, bugün teklif etti

CHP'nin verdiği sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik kanun teklifini dün reddeden AKP-MHP milletvekilleri, sağlıkta şiddete yönelik cezaların yüzde 50 artırılması hakkında kanun teklifi verdi.

AKP ve MHP milletvekilleri, CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek amacıyla Sağlıkta Şiddet Yasa teklifinin Meclis gündemine alınmasını reddetmişti. Ancak bugün AKP ve MHP mililetvekileri Meclise sundukları bir kanun teklifi ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılmasını istedi. Meclise sunulan teklifte, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet cezasının yüzde 50 artırılması istenildi. Teklif göre, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na "Kamu ve özel sağlık kurm ve kuruluşlarında görev yağan personele karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten yaralama (madde 86), tehdit (madde 106), hakaret (madde 125) ve görevini yaptırmamak için direnme (madde 265) suçlarında" cezalar yarı oranda artırılacak, hapis cezalarını ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulanmayacak. Şiddetin gerçekleştiği sağlık kuruluşunda fail veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli bulunması halinde hizmet diğer personel tarafından verilecek. (Ankara/EVRENSEL)

Sağlıkta şiddet yasa teklifinin görüşülmesi önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi