ÇGD Mart raporu: gözaltı, tutuklama, sansür, işten çıkarma

TTB Genel Sekreteri: Hekimler ve sağlık çalışanları alkış değil somut adım bekliyor

TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz: Siyasal iktidarın hekimleri, sağlık çalışanlarını ve halk sağlığını anlamadığı bir kez daha açığa çıktı.