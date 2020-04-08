08 Nisan 2020 14:55
ÇGD Mart raporu: gözaltı, tutuklama, sansür, işten çıkarma
Mart ayı içinde toplam 26 gazeteci gözaltına alındı. 6’sı MİT haberi nedeniyle 9 gazeteci tutuklandı. Ay içinde 20 gazeteci yargılandı.
Fotoğraf: Pixabay
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 2020 Mart ayı raporunu açıkladı. Mart ayı içinde toplam 26 gazeteci gözaltına alındı. 6’sı MİT haberi nedeniyle 9 gazeteci tutuklandı, biri (Alptekin Dursunoğlu) daha sonra serbest bırakıldı. Ay içinde 20 gazeteci yargılandı.
“Dikkat! Sorumsuz yayıncılık can alır!” başlığıyla yayınlanan raporda mart ayında iki kritik gelişme yaşandığı, bunlardan birinin Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunu haberleştiren gazetecilerin tutuklanması; diğerinin kovid-19 salgınıyla ilgili iktidara yakın medyanın tutumu olduğu vurgulandı.
GAZETECİLER İŞTEN ÇIKARILDI
Mart 2020 raporundaki bilgilerin dikkat çeken kısımları şöyle:
- Mart ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa’ya geçen sığınmacı sayısıyla ilgili kendisine soru soran TELE-1 TV muhabirini "Yunan tarafına hizmet etmek"le suçladı.
- Sendikalı çok sayıda gazetecinin işine son verilen Demirören Medya’da “Herkes sendikalı olsun” diyerek çağrı yapan Posta Gazetesi Haber Müdürü Timur Soykan’ın işine son verildi.
- CNN Türk yönetimi, koronavirüse karşı Demirören Medya Center binası dışında görev yapan muhabir ve kameramanların binaya girişini yasaklayarak önlem almaya çalıştı. Toplam 7 muhabir ve kameraman ile bir editörü, birikmiş yıllık izinlerini eritecek şekilde zorunlu izinde tutan kanal yönetimi yerlerine yeni personel alımı yaptı.
- ATV Avrupa kanalında planlama uzmanı olarak 6 yıldır görev yapan Mustafa Kandemir, koronavirüs tehlikesini ve salgında hastalığı evine taşıyabileceği korkusunu yöneticilerine ilettiği için “işyerinde huzuru bozmak ve etik kurallara uymamak” gerekçesiyle işten çıkarıldı.
- Sputnik Haber Ajansı Ankara muhabirleri organize bir grup tarafından taciz edildi. Evlerinin önüne gelip bağırarak, hakaretler ve küfürlerle gazetecileri hedef alan saldırganlar yerine olayı şikâyet etmek için emniyete giden üç muhabir gözaltına alındı.
- Pazarkule'de haber takibi sırasında 9 gazeteci gözaltına alındı. Gazeteciler, Edirne Merkez Jandarma Komutanlığı’na götürüldü, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (MEDYA SERVİSİ)
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