Afrin’de bomba yüklü yakıt tankeri patladı, 1 kişi yaralandı

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Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 82 bin 145'e ulaştı

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 82 bin 145’e ulaştı. Virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 431 bin 375’e yükseldi.