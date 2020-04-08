08 Nisan 2020 12:51
Afrin’de bomba yüklü yakıt tankeri patladı, 1 kişi yaralandı
Suriye’nin Afrin kentinde bomba yüklü olduğu bildirilen bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 1 kişi yalandı.
Fotoğraflar: DHA
Suriye’nin Afrin ilçesinde bomba yüklü olduğu bildirilen yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamada can kaybı olmadığını, bir kişinin yaralandığını bildirdi.
Demirören Haber Ajansının aktardığına göre Afrin'de yerel saatle sabah 08.00 sıralarında bir yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Yerel medya, tankerin bomba yüklü olduğunu duyurdu.
Patlamada can kaybı yaşanmadığı ancak bir kişinin yaralandığı ifade edilirken, çevrede maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. (DIŞ HABERLER)
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