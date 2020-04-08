08 Nisan 2020 12:51

Afrin’de bomba yüklü yakıt tankeri patladı, 1 kişi yaralandı

Suriye’nin Afrin kentinde bomba yüklü olduğu bildirilen bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 1 kişi yalandı.

Afrin'de patlayan yakıt tankeri

Fotoğraflar: DHA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Suriye’nin Afrin ilçesinde bomba yüklü olduğu bildirilen yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamada can kaybı olmadığını, bir kişinin yaralandığını bildirdi.

    Demirören Haber Ajansının aktardığına göre Afrin'de yerel saatle sabah 08.00 sıralarında bir yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Yerel medya, tankerin bomba yüklü olduğunu duyurdu.

    Patlamada can kaybı yaşanmadığı ancak bir kişinin yaralandığı ifade edilirken, çevrede maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. (DIŞ HABERLER)

    Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri patladı: 13 kişi öldü

    Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri patladı: 13 kişi öldü

    Afrin'de bomba yüklü araç saldırısı: 5 kişi yaşamını yitirdi

    Afrin'de bomba yüklü araç saldırısı: 5 kişi yaşamını yitirdi

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Hukuk fakültesi öğrencileri: Uzaktan eğitim hukuk eğitiminin niteliğini karşılamayaca
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Kim ödeyecek?

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Doğal gaz faturasında fiziki mesafe yok: Milyonlar evde, faturalar kapıda!

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Vazgeçilmezler: Her yerde gücü üretiyorlar, ama her yerde zincirlenmişler

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Birimizin yoksulluğu hepimizin riskidir

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Salgının yükü de emekçiye

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Koronanın halleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Almanya’da salgını bahane eden hükümetin hedefinde işçi hakları var
    Almanya’da salgını bahane eden hükümetin hedefinde işçi hakları var

    Almanya’da hükümet koronavirüs salgını gerekçesiyle çalışma yasalarını değiştiriyor. “İstisna” denilen tasarıda, esnek çalışma, pazar günleri çalıştırma izni ve dinlenme sürelerin kısaltılması da var.

    EMEP Kocaeli İl Örgütü: Patronların karı uğruna işçilerin sağlığı ile oynamayın!
    EMEP Kocaeli İl Örgütü: Patronların karı uğruna işçilerin sağlığı ile oynamayın!

    Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü, salgında fabrikaların durumunu tek tek açıklayarak “İşçilerin ve ailelerinin sağlığı patronların insafına bırakılamaz” dedi.

    48 örgütten ortak açıklama: Romanlar virüsten çok açlıkla mücadele ediyor!
    48 örgütten ortak açıklama: Romanlar virüsten çok açlıkla mücadele ediyor!

    8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla ortak açıklama yapan 48 örgüt, Romanların virüsten çok açlıkla mücadele ettiğini vurgulayarak acil taleplerini sıraladı.

    Nesrin Nas: Devlet tutuklu siyasetçi ve gazetecilerden özür dilemeli
    Nesrin Nas: Devlet tutuklu siyasetçi ve gazetecilerden özür dilemeli

    İnfaz paketini ve iktidarın koronavirüs salgınındaki politikalarını değerlendiren Nesrin Nas, "İhtiyaçlar karşılanmayacaksa bağış niye?" diye sordu.

    GÜNCELLENDİ
    Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 82 bin 145'e ulaştı
    Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 82 bin 145'e ulaştı

    Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 82 bin 145’e ulaştı. Virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 431 bin 375’e yükseldi.

    OBA Makarna, 12 saatlik çalışma sistemine karşı çıkan işçilerden 4’ünü işten çıkardı
    OBA Makarna, 12 saatlik çalışma sistemine karşı çıkan işçilerden 4’ünü işten çıkardı

    Antep Başpınar 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan OBA Makarna 12 saatlik çalışma sistemine karşı çıkan ve fabrikadaki hijyen kurallarına uyulmadığını iddia eden işçileri işten çıkardı.

    İİSŞP’den üç konfederasyona ortak mücadele çağrısı
    İİSŞP’den üç konfederasyona ortak mücadele çağrısı

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, işçilerin koronavirüs ve sonrasında ortaya çıkması muhtemel olumsuz etkilere karşı korunması noktasında üç konfederasyona mücadele çağrısında bulundu.

    Bülent Falakaoğlu: Ücretsiz izin yasaklanmalı, büyük sermayeye destek kesilmeli
    Bülent Falakaoğlu: Ücretsiz izin yasaklanmalı, büyük sermayeye destek kesilmeli

    Evrensel Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu hükümetin üretim ısrarını ve işçilerin ücretli izin talebini değerlendirdi.

    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    GÜNCELLENDİ
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    "Aydın’ın havasını kirleten JES’ler koronavirüs pandemisinin etkisini artırır"
    "Aydın’ın havasını kirleten JES’ler koronavirüs pandemisinin etkisini artırır"

    Eski Aydın Tabip Odası Başkanı ve Aydın Çevre Mücadelesi Sözcüsü Doktor Metin Aydın hava kirliğinin ve jeotermal santrallerin (JES) koronavirüs salgınında halk sağlığı açısından etkilerini yazdı.

    İyileşmek!
    İyileşmek!

    "Oturduğu koltuktan/ makamdan kalk(a)mayan insanların ülkesiyiz."

    İşçi mektubu: Ölüm riskine rağmen çalıştırdığınız için sizi asla affetmeyeceğiz
    İşçi mektubu: Ölüm riskine rağmen çalıştırdığınız için sizi asla affetmeyeceğiz

    "Ne yapılması gerektiğini dün Akar Tekstil işçileri gösterdi. İşçi sınıfı onlarla ne kadar gurur duysa azdır."

    CHP’li Mahir Polat: Tarım Bakanlığı alınan önlemleri şeffaflıkla açıklamalı
    CHP’li Mahir Polat: Tarım Bakanlığı alınan önlemleri şeffaflıkla açıklamalı

    CHP Milletvekili Mahir Polat, tarımsal üretimin koronavirüs salgınından etkilenmemesi için bakanlıkça alınan önlemlerin şeffaflıkla açıklanması gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP Milletvekili Atila Sertel: Gazetecileri tahliye etmeyecek düzenleme eksik olacak
    CHP Milletvekili Atila Sertel: Gazetecileri tahliye etmeyecek düzenleme eksik olacak

    CHP’li Sertel Ceza İnfaz İndirimi Yasası’nın mecliste görüşülmesine ilişkin açıklama yaparak, tutuklu gazetecilerin serbest yargılanmasının yer almadığı bir düzenlemenin eksiklik olacağını vurguladı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de koronavirüs salgınına karşı atılacak adımlar tartışıldı
    İzmir'de koronavirüs salgınına karşı atılacak adımlar tartışıldı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koronavirüse ilişkin toplantı yapan kitle örgütleri temsilcileri toplantının önemli bir adım olduğunu söyleyerek, salgına karşı ortak mücadelenin önemine vurgu yaptı.