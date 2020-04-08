ABD, uzayı da pazarlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, uzay madenciliği ve dünya dışı kaynakların özel kullanımına izin veren kararnameyi imzaladı. Kararname, uzaydaki su ve maden kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca kullanımına izin veriyor. Rusya'dan Trump'ın uzay kaynaklarının kullanımına izin veren kararına tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Uzayın özelleştirilmesine yönelik hiçbir girişim kabul edilemez" dedi.

Trump'ın imzaladığı "Uzay Kaynaklarını Çıkarılması ve Kullanılmasına Yönelik Uluslararası Desteği Teşvik" başlığını taşıyan 6 Nisan tarihli Başkanlık Kararnamesi, Ay ve diğer gök cisimlerinde bulunan su ve madenlerden faydalanılabilmesini öngörüyor. Kararnameyle uzay kaynakları özel şirketler ve şahıslara açılıyor.

ABD Ulusal Uzay Konseyi Sekreteri Scott Pace, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD, Ay'a geri dönüşe ve Mars yolculuğuna hazırlanırken bu kararname su ve bazı madenler gibi uzay kaynaklarının, uzayın ticari kullanımını geliştirmek üzere çıkarılması ve kullanılmasına ilişkin Amerikan politikasını ortaya koymaktadır" ifadesini kullandı.

ABD, "AY SÖZLEŞMESİ"NE TARAF DEĞİL

ABD, Dış Uzay Sözleşmesinin öncülerinden biri olmasına karşın, uzaya giden diğer ülkeler gibi 1979 tarihli "Ay Sözleşmesi" olarak anılan, "Devletlerin Ay’da ve Diğer Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Antlaşma"ya taraf olmamıştı. Antlaşma, uzay kaynaklarının bilim dışı kullanımının uluslararası düzenlemelere bağlı olması gerektiğini öngörüyordu.

ABD Kongresi 2015 yılında çıkardığı yasayla ABD'li şirketlerinin ve vatandaşlarının Ay'ı ve asteroid kaynaklarını kullanmasına izin vermişti.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor. 2028 yılına kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

RUSYA'DAN KARARNAMEYE TEPKİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın uzaydaki su ve maden kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca kullanımına izin veren kararnameyi imzalamasına tepki gösterdi. Peskov, "Uzayın özelleştirilmesine yönelik hiçbir girişim kabul edilemez" ifadesini kullandı. (DIŞ HABERLER)