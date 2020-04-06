06 Nisan 2020 13:40
Türkiye Psikiyatri Derneği, sağlık çalışanlarına destek hattı oluşturdu
Türkiye Psikiyatri Derneği, Kovid-19 salgınıyla birlikte yaşanan zorlu süreç nedeniyle sağlık çalışanları için destek hattı oluşturdu.
Fotoğraf: Pixabay
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) üyesi Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), koronavirüs salgını ile birlikte sağlık çalışanlarının yoğun stres ve yük altında çalıştığına dikkat çekerek destek hattı oluşturduğunu duyurdu. Sağlık çalışanlarının bedensel iyilik hallerini sürdürmeleri kadar ruhsal zorluklarla ilgili de desteklenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, Türkiye’nin her yerinden tüm sağlık çalışanları 0850 532 66 76 numaralı destek hattına 7/24 ulaşabilecek. Destek servisi, 6 Nisan 2020 saat 08.00 tarihi itibariyle hizmete girdi. (Ankara/EVRENSEL)
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