Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı

Danimarka'nın Aarhus şehrinde koronavirüs nedeniyle kapanan bir bar, son kullanma tarihi 10 Nisan’da sona erecek fıçılar dolusu birayı halka ücretsiz dağıttı.

Ücretsiz bira haberini sosyal medyadan duyan insanlar, barın önünde uzun kuyruk oluşturdu. Kent sakinleri beraberinde getirdikleri kova, sürahi, şişe ve büyük bira bardaklarıyla 5 litreye kadar bira alabildiler.

Bira dağıtımının polis tarafından önceden onaylandığı belirtildi.

Salgın önlemleri gereği, ücretsiz bira almaya gelenlerin aralarındaki mesafe polis ve güvenlik görevlileri tarafından korundu.

Koronavirüs nedeniyle Danimarka’da da barlar, gece kulüpleri ve tüm eğlence merkezleri kapalı.

Öte yandan ülkede 4 bin 370 Kovid-19 hastası bulunuyor ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin sayısı ise en son 179 olarak açıklandı.

Öte yandan Norveç’te, pazar günü 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiye can kaybı 71’e yükseldi. Hasta sayısı ise 5 bin 687. (Oslo/EVRENSEL)

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