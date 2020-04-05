Diyarbakır'da kerpiç ev çöktü, 2 çocuk yaşamını yitirdi

Roman kadınların koronavirüs günleri: "Çocuğuma yedirmek için ebegümeci topluyorum"

Koronavirüs salgını dolayısıyla milyonlarca kişi evlerine kapanmak zorunda kalırken, bu süreçten özellikle etkilenen bir kesim de kazançlarını günlük çalışma ile sağlayan Romanlar oldu.