Diyarbakır'da kerpiç ev çöktü, 2 çocuk yaşamını yitirdi
Diyarbakır'da iki katlı kerpiç evin çökmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Cihan Çetin/AA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çöken kerpiç evde göçük altında kalan iki kız kardeş, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yaprakbaşı Mahallesinde, 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin kısmen çökmesi sonucu 9 çocuk göçük altında kaldı.
Olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri çocukları göçük altından çıkardı.
Kentteki hastanelere sevk edilen çocuklardan ağır yaralı olan Güneş (14) ve Dindar (13) Demiroğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kerpiç evin aşırı yağışlardan çökmüş olabileceği değerlendirilirken yaralı çocukların hastanedeki tedavisi sürüyor. (Diyarbakır/AA)
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