Fantastik çizgi roman ustası Juan Gimenez koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Çizgileriyle fantastik ve bilim kurgu dünyasında yeni bir çağ açan Arjantinli usta çizgi romancı Juan Gimenez Arjantin’in Mendoza kentindeki evinde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

76 yaşındaki Gimenez’in yayıncısı Humanoids’in Twitter hesabından “Huzur içinde uyu Juan Gimenez. Türünün belirleyicisi ve The Metabarons, The Fourth Power, and Leo Roa çalışmaları olan sanatçı ve yazar. Evren, sensiz keşfetmek için artık daha karanlık bir yer” açıklaması yaptı.

Arjantin gazetesi La Nacion’a göre Gimenez, 22 Mart tarihinde hastaneye kaldırılarak Covid-19 teşhisi konuldu. (DIŞ HABERLER)