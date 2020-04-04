Gazeteciler Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in aileleri: Salgın riski altındalar

Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde tek kişilik hücrelerde tutulan Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser’in aileleri koronavirüs salgından dolayı kaygılı. Aileleri her iki gazetecinin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Aydın Keser’in eşi Öznur Keser, daha önce başka yayın organlarında yayımlanan bir haberden dolayı eşinin hukuksuzca tutuklandığını dile getirdi. Tutuklandığından bu yana koronavirüsü salgınından kaynaklı görüşlerin durdurulması nedeniyle eşiyle görüşemeyen Keser, yine salgın nedeniyle gerekli evrakları cezaevine gönderemediği için telefon görüşmesi de yapamamış bu zamana kadar.

‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ NEREDE KALIYOR?’

Salgından ötürü eşinin sağlığı ile ilgili endişelerini paylaşan Keser, Meclis’e getirilen yeni infaz düzenlemesini eşini ve benzeri durumda olanları kapsamamasını da öfkeli. Keser, tepkisini “Yapılan bir haberi paylaşmak, yayınlamak nasıl terör suçu oluyor? Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü nerede kalıyor?” sözleriyle gösterdi.

Keser, “Özellikle tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde, herkesin hayatta kalmaktan başka bir şey düşünmediği, herkesin canının tehlikede olduğu ve ‘Evde kalın’ diye ikazların yapıldığı bir dönemde eşimin cezaevinde kötü koşullarda tutulmasını kabul edilemez olarak görüyorum. Düzenlemenin kapsamı dışında kalan suçlara bakıldığında uyuşturucu, kasten adam öldürme, cinsel suçlar işleyenler ile yaptığı haber nedeniyle tutuklanan gazetecileri nasıl aynı kafeye koyulur?” diye sordu.

‘TUTUKSUZ YARGILANSINLAR’

Cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan Gazeteci Mehmet Ferhat Çelik’in babası Ali Çelik de oğlunun hukuksuz bir şekilde tutuklandığını dile getirdi. Silivri Cezaevi yönetiminin salgına karşı önlem almakta yetersiz kaldığını söyleyen Çelik, cezaevlerinin derhal boşaltılması gerektiğini kaydetti. Çelik, “Salgın cezaevlerine bulaşırsa katliam olur. Bundan ötürü serbest kalmalılar. Ortada bir suç yok onun için delil karartma da yok. Düzenlemeden yararlanmamaları ciddi durumlara yol açar. En azından tutuksuz yargılansınlar. Bu noktada sesimiz gür çıkmalı” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Libya'da askerlerin yaşamını yitirmesine dair yayımlanan haberlere gazetelerinde yer verdikleri için 6 Mart’ta ifadeye çağrılan Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Çelik ve Keser, “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etme” iddiasıyla 8 Mart’ta tutuklandı. (MA)