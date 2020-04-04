CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Pamukkale Üniversitesi Rektör Danışmanı Hüseyin Aslan hakkında, sosyal medya paylaşımlarında CHP’ye yönelik hakaret ve iftira içeren açıklamalarda bulunduğu gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Karaca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik şuursuz, fütursuz, bilinçsiz sözleriyle, iktidarın gözüne girmek hevesiyle yanıp tutuşan bir akıl, edep ve izan yoksununun bilmesi gereken şudur ki rüzgarın peşine takılıp iftira, yalan dolanla gözü dönenler kendi çamurlarında boğulurken kimse kendilerine el uzatmayacaktır."

"DERHAL GÖREVDEN ALINMALIDIR"

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın böyle bir zihniyeti danışman kadrosu ile ödüllendirmesinin manidar olduğunu söyleyen Karaca, "Bilgi üretmesi, bilimsel başarıları ile gündeme gelmesi gereken Pamukkale Üniversitemizin rektörüne düşen görev bu edep yoksunu şahsı derhal görevinden almaktır” dedi.

"PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın danışmanlığına böylesi birini getirmesinin gerekçesi, izahı nedir? Partimize yönelik hakaret içeren paylaşımlarla büyük tepki toplayan şahıstan hangi konularda danışmanlık almaktadır? Yoksa, Türkiye’ye Denizli' yi dozerli rektör olarak 'tanıtma' aklı ve fikri de bu danışmanın eseri midir? Danışmanlık krizleriyle, liyakatsız atamalarla, bilim karşıtlığıyla gündeme getirdiğiniz Pamukkale Üniversitesi'nde liyakata aykırılıklara artık son mu vereceksiniz yoksa danıştığınız bu şahsın görevini sonlandırmamak için mi bekleyeceksiniz?" sorularını yönelten Karaca açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Tek adam ve şürekasını övme pişkinliği dışında, nedense bilimsel paylaşımına rastlayamadığımız şahıs, gazetecilik ilke ve etiğine aykırı yalan yanlış haber yapan sözde medya organlarının iftira metinlerini paylaşmak, Saidi Nursiye övgüler düzmek gibi hareketleriyle, kendini ortaya dönem yalakası olarak atarak prim yapmaya çalışmaktadır. Bu şahsın bir siyasi partiye yönelik mesnetsiz, talihsiz açıklaması hakkında suç duyurusunda bulunuyor, kamuoyunun takdirlerine sunuyorum."

PAÜ REKTÖR DANIŞMANI GÖREVİNDEN ALINDI

Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, danışman Hüseyin Aslan’ın görevden alındığını şu ifadelerle duyurdu: "Twitter hesabından yapmış olduğu açıklama nedeniyle Hüseyin Aslan’ın danışmanlık görevlendirmesi sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Twitter hesabından yapmış olduğu açıklama nedeniyle Hüseyin Aslan’ın danışmanlık görevlendirmesi sonlandırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Hüseyin Bağ (@huseyinbag) April 4, 2020

(Denizli/EVRENSEL)