23 Mart 2020 13:44
Kemal Kılıçdaroğlu: Hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli ve TL'ye çevirilmeli
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılması gerekenleri 13 maddede açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Fotoğraf: DHA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde "Kovid-19" gündemli basın toplantısı düzenledi.
Kılıçdaroğlu, koronavirüsle mücadele için 13 maddelik öneri listesi sundu.
CHP Genel Başkanı’nın açıkladığı 13 madde şöyle:
- 5 Şubat 2019 tarihinden beri toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmalı, Bu konseyde TTB, TEB, Ziraat Odaları Birliği, DİSK gibi kurum ve sendikalar yer almalı.
- Sağlık kuruluşlarının tıbbi ve konaklama ihtiyaçları karşılanmalı
- Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli, KHK ile gönderilenler ise sağlık kuruluşlarına geri çağırılmalı
- Hem salgın hem de milli güvenlik açsından askeri hastaneler açılmalı
- Merkezi yönetim ve belediyelerin eş güdüm içinde çalışmalı
- Geçici olarak kapatılan işyerlerinden, esnafın kira harcamaları Hazine Bakanlığınca karşılanmalı, çalışanların ise asgari ücret üzerinden işsizlik sigortası fonundan karşılanmalı ve çalışanların kredileri 3 ay ertelenmeli
- Çiftçilerin borçları yeniden yapılandırmalı ve faizsiz olarak ertelenmeli
- Okulların zorunlu olarak ücretli öğrenmen ve kursiyer öğretmenlerin mağduriyetleri giderilmeli
- Küçük ve orta boy işletmelerin kredi kullanmaları için TBMM’de yeni bir düzenlemeye gidilmeli
- Konaklama, ulaşım gibi faaliyetler gösteren yerlere kolaylık sağlanmalı
- "Aile Yardımları" sigortası çıkarılmalı. Her yoksul aileye asgari 2 bin liralık ödenek ayırılmalı.
- Kendi sağlıklarını tehlikeye tehlikeye atanlara her ay 2 maaş yatırılmalı ve sağlıkta şiddet
- Kamu ve özel işbirliği ile yaptırılan, hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli
Gündemli Basın Açıklaması #BirlikteBaşaracağız #EvdeKalTürkiye https://t.co/ENRsXFfWB1
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 23, 2020
(HABER MERKEZİ)
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