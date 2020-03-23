CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin: Ekonomik paket sosyal ve ekonomik fayda sağlamıyor
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, mali müşavirlerin sorunlarının çözümü için Meclis'te soru önergesi verdi.
Dr. Müzeyyen Şevkin
Fotoğraf: CHP Basın Bürosu
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, toplumun tüm kesimlerinin koronavirüs nedeniyle alınan ekonomik tedbirlerden fayda görmediğine dikkat çekerek mali müşavirlerin yaşamları ile sorumlulukları arasında çaresiz bırakıldığını söyledi.
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, koronavirüs pandemisi nedeniyle açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinin sosyal ve ekonomik açıdan fayda sağlamadığına dikkat çekti.
Şevkin, kornavirüse karşı açıklanan ekonomik pakette toplumun neredeyse tüm kesimleri gibi talepleri yer almayan mali müşavirlerin sorunlarının çözümü için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a çağrıda bulundu. TBMM’ye Bakan Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sunan Şevkin, ekonomik tedbirler arasında yer alan vergisel tedbirlerin de yetersiz kaldığını ifade etti.
CHP’li Şevkin, şu soruları yöneltti:
- Mart ayı içinde verilmesi gereken (KDV1-2, Muhtasar, MuhSGK, Damga Vergisi, Turizm Katılım Payı, Ba-Bs, GEKAP vb.) tüm beyan ve bildirim sürelerini ertelemeyi ve mücbir sebep halinin kabulünü düşünüyor musunuz?
- Aylık prim ve hizmet belgelerini erteleyecek misiniz?
- E-Defter beratlarının yüklenme süresini ertelemeyi düşünüyor musunuz?
- Vergi incelemeleri ertelenecek mi? Bu süreçte yaşanacak tahsilat sıkıntıları göz önüne alındığında, iş dünyasına sağlanan destekler kapsamına muhasebe meslek mensupları da dahil edilecek midir?
- Çok geç olmadan muhasebe meslek mensupları ile bir araya gelinip sorunlara çözüm yolu bulunacak mıdır?
(Adana/EVRENSEL)