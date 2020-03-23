TEMSA'da üretime ara verildi

Koronavirus (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında patronlara sunulan kısa çalışma ödeneği kapsamında bir çok işletme üretime ara verirken Adana’da kurulu bulunan TEMSA da bugün itibariyle en az Mayıs ayına kadar üretime ara verdi. İşçilere ücretlerinde herhangi bir kesinti olmayacağının teminatı verilirken kısa çalışma ödeneği kapsamında ücretlerin yüzde 60’ı devlet tarafından işsizlik fonundan karşılanacak. (Adana/EVRENSEL)

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