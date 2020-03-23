23 Mart 2020 11:39
Bolu'da işçi servisi şarampole devrildi: 10 yaralı
Bolu Göynük’te işçileri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.
Fotoğraf: AA
Bolu'nun Göynük ilçesinde, işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 AAK 717 plakalı midibüs, Karaardıç Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. (Bolu/AA)
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