Almanya’da metal işkolunda koronavirüs salgınına özel anlaşma

Almanya 'da bu yılın başında başlayan metal ve elektronik alanında çalışan yaklaşık 4 Milyon işçi ve emekçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri koronavirüs salgını gerekçesiyle askıya alınarak bu yılın sonuna kadar geçerli olacak bir çerçeve anlaşması yapıldı. Metal işkolunda örgütlü işçi sendikası IGM ile Ren Vestfalya eyaleti işverenler Birliği (METALL NRW) arasında uzlaşma sağlanan anlaşma yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Bir açıklama yapan metal işkolunda faaliyet gösteren sendika IGM anlaşmanın pilot bölge olarak Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde tüm işçileri kapsayacak bir çerçeve olduğunu açıkladı. Koronavirüs salgının tüm dünyada yayılması ve bu durum ile birlikte Almanya'daki irili ufaklı birçok firmanın kapalı olduğu dönemde yapılan anlaşmanın içeriğinde şunlar var:

Bu yılsonuna kadar kesinlikle işçi ücretlerinde artış yapılmayacak.

Yaşları 12'ye kadar olan çocukların bakımı için işçi ve emekçilere ekstra 5 gün ücretli izin verilecek. Ayrıca yıllık izinlerin ve zaman havuzlarının da bu dönemde planlanmış olabileceği nedeniyle, en az iki ya da üç ay işçilere 350 avro ödenecek.

Anlaşmanın imzalandığı Kuzey Ren Vestfalya eyaleti başta olmak üzere birçok bölgedeki işçi ve emekçiler Baden Württemberg eyaletinde olduğu gibi kısa çalışma anlaşması olmadığı için ücret alamıyordu. Bu anlaşmaya göre işçiler son aldıkları ücretlerin yüzde 80,5 ini alacak.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Düsseldorf şehri IGM Başkanı Knut Giesler anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada "Şu an için hiç kimsenin salgının tüm yaşamı özellikle de iş yaşamını nasıl etkileyeceğini bilmiyor. Birçok işçi ve emekçi tedirginlik içinde. Biz bu anlaşma ile bunu güvence altına aldık ve kısa çalışma döneminde de işçileri güvence altına almış bulunuyoruz” dedi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İşverenler Birliği Başkanı Arndt Kirchhoff ise sözleşmeyle ilgili şunalır söyledi; “Sendikanın bu yaklaşımı bana yeniden güven ve iş yapma garantisi veriyor. Yeniden piyasa, işlere güvenle bakabiliriz.”

Sendika üyesi işçiler anlaşmada işçilerin aleyhine de lehine de maddeler olduğunu belirterek, TİS sürecindeki birçok talebin askıya alındığını, yıl sonuna kadar geçerli olduğu söylenen bu sözleşmenin kalıcı hale gelmesinden endişeli olduklarını dile getirdi. (Stuttgart/EVRENSEL)

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