Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Buol bölgesinin 90 kilometre kuzeybatı açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklandı.

İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem sonrasında tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti. (HABER MERKEZİ)

Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem